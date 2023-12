Pokémon Unite: domani 7 dicembre arriva Meowscarada, con gli eventi natalizi

The Pokémon Company International ha annunciato l’arrivo di due Pokémon schierabili prossimamente in Pokémon UNITE e dell’evento a tema legato alle feste natalizie.



Meowscarada arriva in Pokémon UNITE il 7 dicembre



Il tanto atteso Meowscarada sta per approdare sull’Isola di Heos. Questo Velocista è il primo Pokémon originario della regione di Paldea a scendere in campo in Pokémon UNITE. L’abilità di Meowscarada, Erbaiuto, gli consente di svanire temporaneamente in mezzo alle foglie quando subisce danni che fanno scendere i suoi PS a metà o meno. Una volta attivata questa abilità, la velocità di movimento di Meowscarada e i danni che infligge aumentano per un tempo limitato, e il Pokémon recupera PS ogni volta che infligge danni agli avversari.



Potete ottenere la licenza Unite di Meowscarada partecipando all’evento nel gioco “Sfida dei petali di Meowscarada” dalle 08:00 del 7 dicembre 2023 alle 00:59 del 10 gennaio 2024. Per sbloccare Meowscarada, completa le missioni e accumula 100 petali di ciascuno dei quattro colori!



Celebra le feste con Pokémon UNITE! Torna “Palle di neve a Cryopolis!”



Dalle 08:00 del 7 dicembre alle 00:59 del 31 dicembre 2023, lo spirito delle feste animerà Cryopolis! In questo speciale tipo di lotta, trasformerai i Pokémon avversari che finiscono KO in pupazzi di neve e dovrai sconfiggere i Delibird in giro per la mappa per ricevere un regalo contenente uno strumento lotta casuale da un solo utilizzo che sostituirà lo strumento che avrai in uso in quel momento. Utilizzalo per cambiare strategia e cogliere alla sprovvista gli avversari: scoprirai che è un dono che riserva un sacco di sorprese!



Regali a non finire! Torna l’evento tiro a segno



Effettuando l’accesso tra le 08:00 del 7 dicembre 2023 e le 00:59 del 9 gennaio 2024, potete ottenere 10 Holiday Ball ogni giorno senza costo, fino a un massimo di 100. Puoi utilizzare le Holiday Ball nel tiro a segno per ottenere una vasta gamma di fantastici doni, tra cui degli Holowear. Tuttavia, ricorda che puoi utilizzarle soltanto per determinate collezioni e nella giornata in cui le ottieni, poiché il giorno successivo verranno ripristinate.



Metagross è in arrivo prossimamente in Pokémon UNITE



Metagross si prepara a scendere in campo in Pokémon UNITE il 26 dicembre 2023. Ulteriori informazioni saranno disponibili sui canali social ufficiali di Pokèmon.

Qui sotto potete vedere il trailer con le abilità di Meowscarada, ricordandovi che uno dei Pokémon arrivati recentemente è stato Mimikyu.