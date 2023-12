Open Roads: annunciata la data d’uscita dell’avventura narrativa con ambienti 3D e personaggi animati a mano

All’interno del Day of Devs di oggi 6 dicembre, è stata annunciata la data d’uscita di Open Roads, avventura narrativa che unisce ambientazioni in prima persona a personaggi animati a mano, in sviluppo da parte dell’Open Roads Team e pubblicato da Annapurna Interactive. Sarà disponibile dal 22 febbraio su PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, anche attraverso il Game Pass. Potete vedere il trailer d’annuncio in fondo alla notizia.

Qui sotto la descrizione, dalla pagina Steam:

Un bel giorno d’autunno, Tess Devine e sua madre Opal scoprono una scatola di lettere e vecchi appunti accuratamente conservati nella soffitta di casa. Allusioni a segreti di famiglia profondamente radicati, effrazioni di decenni addietro, un tesoro perduto nei pressi del confine col Canada… Ciò che scoprono insinua la presenza di un segreto molto più oscuro, che sarebbe meglio lasciar perdere.

Ma non è così che va la storia.

In Open Roads, Tess e Opal partiranno alla volta di un’avventura itinerante nella quale esploreranno una serie di proprietà di famiglia abbandonate, riportando il passato alla luce. Perlustreranno le rovine di questi luoghi dove molti ricordi giacciono sepolti, ricordi che Opal ha cercato per anni di dimenticare. Strada facendo, le due non soltanto scopriranno la verità a lungo rincorsa, ma impareranno a conoscersi a vicenda.

Con le straordinarie voci di Keri Russell (The Americans, Star Wars: L’ascesa di Skywalker) e Kaitlyn Dever (La rivincita delle sfigate, Uncharted 4).

Caratteristiche:

• Vivi la storia di Open Roads nei panni della sedicenne Tess Devine, in viaggio con la madre alla scoperta delle tracce custodite all’interno di luoghi suggestivi dimenticati dal tempo.

• Immergiti nell’atmosfera da viaggio su strada, rilassandoti in auto alla volta della destinazione successiva, armeggiando con la radio e chiacchierando con tua madre.

• L’avventura prende vita attraverso uno stile innovativo che unisce dettagliate ambientazioni in prima persona a personaggi squisitamente animati a mano.

• La narrazione progredisce per mezzo di meccaniche di dialogo interattive uniche e coinvolgenti, che dischiuderanno i segreti, le debolezze e le verità nascoste dei personaggi.

• Un’avventura itinerante madre-figlia a opera di Fullbright, i pluripremiati creatori degli acclamati giochi narrativi Gone Home e Tacoma.

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la data d’uscita di Open Roads.