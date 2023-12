Vampire Survivors: svelato il DLC con Among Us

oggAll’interno del Day of Devs è stata annunciato un nuovo DLC di Vampire Survivors, insieme ad Amog Us: si chiama Emergency Meeting e arriverà il 18 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, per poi giungere più avanti anche su dispositivi mobile (iOS e Android) e Nintendo Switch. L’annuncio arriva con un trailer in animazione, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche del DLC, dalla pagina Steam di Vampire Survivors:

I Sopravvissuti muoiono dalla voglia di poter cacciare qualche vampiro, ma stanno esaurendo i posti in cui cercare. Resta solo un’opzione: scatenare il bullet hell… nello spazio!

Raduna i tuoi Astronauti più fidati, preparati a espellere gli Impostori e cerca di sopravvivere falciando migliaia di nemici extraterrestri in questa espansione di Vampire Survivors. Trasforma i classici incarichi di Among Us in stravaganti armi e migliora le tue abilità dopo ogni partita roguelite per superare con agilità le sfide più rischiose. Non abbassare la guardia: l’inganno è in agguato mentre esplori le sconfinate bizzarrie della Replica di Polus! E resta vigile, ci sono occhi sospettosi in ogni dove

9 affidabilissimi nuovi personaggi

Un cast di coraggiosi Astronauti radunati per affrontare i frenetici incarichi.

Dino Astronauta: sognatore, ottimista e, sfortunatamente, estremamente delizioso. Dino è un tuttofare che potenzia le sue statistiche ogni volta che completa un incarico (per esempio quando aumenta il livello di un’arma).

Gino Ingegnere: pochi Astronauti sono tanto qualificati quanto Gino, che talvolta tira fuori dalla propria cassetta degli attrezzi una selezione di armi passive.

Lino Fantasma: i bravi Astronauti non lasciano che qualcosa di sciocco come la morte si frapponga tra loro e i loro incarichi. Lino può fluttuare attraverso i muri e non subisce danni, ma non può neanche infliggerne… Quale sarà lo scopo di una scelta di gioco così sospetta?!

Nino Mutaforma: ma guarda questo fagiolo! Può fare ogni sorta di… un momento, dov’è finito? E da dov’è spuntato questo pupazzo di neve? Oh, beh, immagino che troverete una risposta.

Pina Custode: tutti hanno bisogno di un angelo al proprio fianco. Eppure Pina non è qui solo per fornire supporto morale; potenzia le difese di tutti gli alleati circostanti, che sono ben felici di portare fuori il pattume.

Rina Impostora: una sospettosamente amichevole Astronauta che è impossibile che sia una subdola assassina abilmente camuffata. Abbiamo qui un fagiolo naturalissimo al cento per cento, non c’è nulla da vedere o da rimuginare.

Mina Scienziata: le sue abilità scientifiche sono eguagliate soltanto dalla sua infinita goffagine. Fortunatamente, quando si è assediati da mostri extraterrestri, far cadere inavvertitamente componenti chimici potenzialmente pericolosi può essere un notevole vantaggio.

Cavallo: è un cavallo. Nitriti e compagnia bella.

15 nuove armi

Trasforma i tuoi incarichi in potenti armi per difenderti da Impostori, Mutaforma e ogni sorta di stramberie extraterrestri. Spazza via i cattivi con le supersoniche onde sonore della tua arma Segnalazione!, affetta alieni furiosi con Scorrimento fortunato e spedisci nell’oblio ambigui nemici con Occhio al condotto. I Sopravvissuti solitari dovrebbero andare in cerca di Mininauti per potenziare le proprie incaric-armi (o anche soltanto per avere un po’ di compagnia).

un livello nuovissimo, sicuro al 100%

Replica di Polus: una copia inspiegabilmente accurata della base scientifica di Polus. Questo pianeta è pieno zeppo di bizzarri biomi che attendono solo di essere esplorati da Sopravvissuti e Astronauti, con incarichi e forzieri del tesoro a profusione. Sfortunatamente, il pianeta è altresì invaso da banalissimi abitanti dello spazio tipo alieni, robot e papere. Aspettati imprevisti e NON fidarti dei cestini. Non fidarti mai dei cestini. O delle crocchette di pollo. In effetti è meglio restare costantemente all’erta e non fidarsi di nulla.

6 nuovi brani

♫ Emergency Meeting

♫ Hide and Survive

♫ No Ducks Among Us

♫ No Aliens Among Us

♫ No Ghosts Among Us

♫ No Vampires Among Us

Qui sotto potete vedere il trailer animato che svela il DLC di Vampire Survivors con Among Us, ricordandovi che oggi 6 dicembre è arrivato l’update con le Adventures.