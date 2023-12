Brothers A Tale of Two Sons: potrebbe arrivare il remake?

Brothers A Tale of Two Sons potrebbe arrivare con una nuova versione. Questo secondo l’attendibile leaker e dataminer billbil-kun, che sostiene che il remake dell’avventura con i due fratelli sarà annunciato a breve.

Stando al leaker, il gioco sarà pubblicato da 505 Games e potrebbe essere rivelato ai Game Awards nella notte tra il 7 e l’8 dicembre.

Articoli Consigliati Europa: annunciata la data dell’avventura esplorativa PUBG Battlegrounds: pubblicata la nuova mappa RONDO e il film live-action ufficiale con Lee Jung-Jae di Squid Game

Il gioco è stato scritto e diretto dal regista svedese-libanese Josef Fares, che ha sviluppato il suo primo gioco in collaborazione con Starbreeze e che in seguito avrebbe fondato lo studio Hazelight, che avrebbe dato vita A Way Out e It Takes Two.

Brothers A Tale of Two Sons, ad ambientazione fantasy medievale, vede il giocatore controllare due fratelli contemporaneamente mentre intraprendono un viaggio alla ricerca di una cura per salvare il padre morente.

È stato pubblicato per la prima volta nel 2013 per Xbox 360, PS3 e PC, prima di approdare su PS4, Xbox One, iOS, Android, Windows Phone, Nintendo Switch e Amazon Luna. La versione Switch del 2019 (qui la nostra recensione) ha aggiunto al gioco una nuova modalità cooperativa per due giocatori.

Il gioco ha vinto diversi premi importanti, tra cui il premio per la migliore innovazione ai BAFTA Video Game Awards 2014.

In ogni caso, attendiamo ufficialità in merito alla notizia, dunque con prima finestra ai Game Awards. Qui sotto il tweet di billbil-kun.