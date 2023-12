Europa: annunciata la data dell’avventura esplorativa

Oggi, durante il Wholesome Snack: The Game Awards Edition (di Wholesome Games) è stata annunciata la data d’uscita di Europa, avventura d’esplorazione e meditazione, dove un androide di nome Zee parte alla ricerca di risposte. Sviluppato da Helder Pinto e pubblicato da Future Friends Games, Sarà disponibile su PC dal 16 aprile, e per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco, dalla pagina Steam:

Sulla luna Europa, un lussureggiante paradiso terraformato all’ombra di Giove, un androide di nome Zee parte alla ricerca di risposte. Corri, plana e sorvola il paesaggio, risolvi i misteri tra le rovine di un’utopia decaduta e scopri la storia dell’ultimo essere umano in vita.

Europa è un gioco rilassante di avventura, esplorazione e meditazione.

Man mano che viaggerai, potrai potenziare gradualmente le capacità del tuo jetpack Zephyr, aumentando la tua spinta in aria fino a quando potrai volare liberamente nel cielo.

Un mondo mozzafiato con laghi, prati e montagne da esplorare, disseminato di resti di una civiltà decaduta.

Un movimento libero che permette di planare serenamente da uno slancio all’altro, accumulando potenza e impulso nel tempo.

Scopri segreti, risolvi enigmi e supera i pericoli nascosti che si celano tra le rovine.

Una storia intima sulla crescita e sul rapporto dell’umanità con la natura.

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la data d’uscita d’Europa.