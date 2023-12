Vampire the Masquerade Bloodlines 2: ecco il clan dei Ventrue

Lo sviluppatore The Chinese Room ha svelato i Ventrue, il quarto clan giocabile nel prossimo gioco di ruolo Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Il clan Ventrue, attualmente ancora in fase di sviluppo, è l’ultimo dei quattro clan giocabili pianificati che saranno disponibili nel gioco al momento del rilascio.

Il clan costituisce l’aristocrazia dell’ambientazione Vampire: The Masquerade e spesso occupa gran parte delle posizioni di comando nelle corti della Camarilla in tutto il mondo. Quando si tratta di gameplay, il clan storicamente ruota attorno all’uso di abilità orientate al sociale, come Presenza e Dominazione. Non sono stati ancora rivelati molti dettagli sul clan Ventrue, dal momento che il clan è ancora nelle sue fasi concettuali iniziali. I Ventrue si uniscono a Banu Haqim, Brujah e Tremere come clan giocabile in Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Lo studio ha anche rivelato che altri due clan arriveranno nel gioco come parte del DLC post-lancio: uno rappresenterà un nuovo modo di vivere la campagna principale, mentre l’altro offrirà una storia completamente nuova ambientata a Seattle. Di seguito una panoramica del gioco:

Nel gioco, i giocatori assumeranno il ruolo di un vampiro anziano che si sveglia intrappolato a Seattle e l’intera portata del suo potere viene soppressa artificialmente. Il gioco sarà una rivisitazione del genere neo-noir, confondendo i confini della moralità ed esplorando temi come la paranoia, la vendetta e l’alienazione. Secondo Longthorne, tutti i personaggi secondari del gioco, come Lou, Ryong e Tolly, avranno i propri obiettivi che i giocatori potranno influenzare con il loro coinvolgimento.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 è previsto per l’autunno 2024 e arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.