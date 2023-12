Tekken 8: il nuovo trailer mostra Sergei Dragunov

Bandai Namco continua con i trailer dei personaggi di Tekken 8, questa volta mettendo in evidenza Sergei Dragunov. Il gioco è sviluppato in Unreal Engine 5 e non riutilizza alcuna risorsa di Tekken 7. Il titolo verrà lanciato il 26 gennaio 2024 per Xbox Series X/S, PS5 e PC. Trovate il reveal trailer qui sotto.

Debuttando in Tekken 5: Dark Resurrection, Dragunov è un membro degli Spetsnaz che usa Commando Sambo per sconfiggere i suoi avversari. Dai un’occhiata alle sue mosse qui sotto. Oltre all’immenso potere nei suoi colpi, Dragunov può invertire gli attacchi quando è accovacciato, cogliendo così di sorpresa gli avversari. Anche il suo arsenale di attacchi in presa è pericoloso, soprattutto perché riesce a mescolare le cose in un attimo. È interessante notare che il nuovo arrivato Victor Chevalier sembra avere un passato con Dragunov e non sono proprio nei migliori rapporti. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

TEKKEN 8, il nuovissimo capitolo della leggendaria serie TEKKEN, porta lo scontro nella nuova generazione. Sviluppato su Unreal Engine 5 e disponibile esclusivamente su PS5, Xbox Series X|S e PC, TEKKEN 8 spinge al limite l’hardware e la tecnologia della nuova generazione. Il gioco presenta modelli dei personaggi ad alta definizione, con pelle e capelli dettagliatissimi e grafica realistica: i muscoli si contraggono seguendo il movimento dei lottatori.

Caratteristiche

Nuova generazione di picchiaduro

L’ultimo capitolo della serie introduce una nuovissima meccanica di gioco chiamata “Heat System”, che permette ai giocatori di sfruttare aggressività e tattica e incorporare attacchi offensivi nello stile di gioco, con movimenti speciali e potenziamento delle abilità dei personaggi in base alle caratteristiche specifiche di ognuno.

Nuove rivalità

Continua la tragica storia dei Mishima e dei Kazama, come la vendetta tra padre e figlio. Come menzionato nel dialogo conclusivo di Tekken 7, questo nuovo capitolo metterà al centro della scena lo scontro finale tra Kazuya Mishima e Jin Kazama.

Tekken 8 verrà lanciato il 26 gennaio 2024 per Xbox Series X/S, PS5 e PC.