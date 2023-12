Super Smash Bros.Ultimate annuncia l’amiibo di Sora per febbraio 2024

Super Smash Bros.Ultimate potrebbe aver concluso il suo sviluppo molto tempo fa, ma Nintendo è ancora impegnata a rilasciare i DLC amiibo. Dopo la conferma di settembre che il protagonista di Kingdom Hearts, Sora, avrebbe ricevuto la sua statuetta nel 2024, Nintendo ha ora ristretto la finestra di rilascio, rivelando che arriverà il 16 febbraio 2024. Sora farà seguito all’uscita di Pyra e Mythra di Xenoblade Chronicles 2, pubblicati all’inizio di quest’anno a luglio. Oltre all’annuncio della data di uscita, Nintendo ha anche rivelato che nuovi Spirits arriveranno nel gioco a gennaio 2024, per celebrare il quinto anniversario del gioco.

Oltre a questi Spirits si organizzeranno tornei di tag tra amiibo, in cui i giocatori potranno sfidare gli amiibo che hanno allenato. Ci sarà anche un evento speciale che si svolgerà fino al 13 dicembre. Durante questo evento, di cinque giorni, i giocatori possono ottenere il quintuplo dei punti EXP ed SP. Inoltre, Masahiro Sakurai, ha anche condiviso un messaggio teaser sui nuovi Spirits. Di seguito il comunicato:

“Super Smash Bros. Ultimate” celebra oggi il suo quinto anniversario! È passato così tanto tempo? È da parecchio tempo. Grazie mille. Sembra che qui (a partire da gennaio) si terrà un nuovo evento con gli Spirits. Che tipo di gioco sarà?

Di seguito una panoramica del titolo:

Nuovi personaggi e livelli si uniscono all’intero elenco legacy

The #SmashBros #amiibo of Sora will be released on 2/16/2024! #KingdomHearts pic.twitter.com/y3zdbaLplz

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 7, 2023