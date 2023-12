Shadow Gambit The Cursed Crew ottiene i DLC Zagan’s Ritual e Yuki’s Wish

Lo sviluppatore Mimimi Gameas ha annunciato che due DLC per il suo gioco stealth tattico Shadow Gambit: The Cursed Crew sono ora disponibili. I DLC sono intitolati Yuki’s Wish e Zagan’s Ritual, e lo sviluppatore ha pubblicato un un nuovo trailer di lancio per l’occasione. Ogni DLC porta con sé un nuovo personaggio che i giocatori possono reclutare nel proprio equipaggio, oltre a una serie di altri contenuti, tra cui nuove missioni della storia e nuovi livelli da esplorare. Mentre Zagan’s Ritual presenta un nuovo personaggio, Zagan the Apostate, nel secondo contenuto Yuki’s Wish troviamo Yuki the Twilight Corsair dal gioco precedente dello studio, Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Trovate il DLC trailer qui sotto.

Dopo aver reclutato i nuovi personaggi, i giocatori possono portarli in altre missioni parte della campagna principale di Shadow Gambit: The Cursed Crew. Ogni personaggio ha le sue abilità uniche. Ad esempio, Zagan l’Apostata può utilizzare poteri oscuri, attingendo alla Maledizione dei Non Morti e al Fuoco della Fanciulla. Insieme ai DLC, lo studio ha anche rilasciato un aggiornamento gratuito per il gioco, denominato Treasure Hunts. L’aggiornamento porta con sé nuove missioni alla caccia di tesori e artefatti dei pirati e si concentra principalmente sulla fine del gioco. Le missioni dell’aggiornamento offrono un’esperienza di esplorazione libera, consentendo ai giocatori di esplorare le isole senza lo stress di dover affrontare missioni della storia specifiche. Ogni isola nell’aggiornamento Cacce al tesoro avrà la sua svolta nel gameplay. I piani futuri per Shadow Gambit: The Cursed Crew dopo il rilascio di questi due DLC sono in continuo cambiamento, poiché lo studio ha annunciato che chiuderà e che Shadow Gambit sarà il suo gioco finale. Lo studio ha affermato che lavorare sui giochi ha avuto un “pesante tributo personale” per il team. Questi due DLC costituiranno l’ultima versione dello studio prima della sua chiusura.

Articoli Consigliati Honkai Star Rail: trailer su Hanya Rubber Royale Holiday Prologue: disponibile Christmas Prologue

Shadow Gambit: The Cursed Crew è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S.