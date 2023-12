Honkai Star Rail: trailer su Hanya

Honkai: Star Rail (date un’occhiata alla nostra Recensione qui) di miHoYo ha ricevuto nuovo trailer. Il gioco ha superato i 20 milioni di download solo al day one. Il video presenta Hanya, un prossimo personaggio a quattro stelle Physical/Armony ed è uno dei giudici della Commissione dei Dieci Signori. Di recente, è stato pubblicato uno spot pubblicitario del gioco con una breve presentazione di Huohuo. Inoltre, è stato pubblicato il trailer sulle abilità di Argenti. Di seguito una panoramica del trailer:

La maggior parte delle persone è in grado di camminare nella luce perché altri portano il loro fardello per loro nell’oscurità. Il nostro protagonista oggi è uno di questi guardiani nell’ombra. Per proteggere la gente comune di Xianzhou, deve lavorare, lavorare, lavorare e lavorare ancora.

Ambientato in un universo alternativo a Honkai Impact 3rd, il JRPG Honkai: Star Rail vede i giocatori controllare Stelle o Caelus e unirsi ai Nameless sull’Astral Express. Mentre indagano sullo Stellaron dentro di loro, entrambi i protagonisti interagiranno con varie fazioni influenzate dai Sentieri e dai rispettivi Eoni. Di seguito una panoramica del titolo:

Honkai: Star Rail è un nuovo gioco di ruolo space fantasy con un viaggio attraverso immensi mondi dell’ignoto. Il gioco presenta elementi fantasy con miti e leggende integrati nella storia di fantascienza spaziale. In combinazione con un sistema di combattimento a turni, grandi mappe con esplorazione di labirinti e trame coinvolgenti, insieme compongono una melodia interstellare piena di sorprese ed esperienze gratificanti che riecheggiano in tutto l’universo.

Honkai Star Rail è disponibile su PC tramite Epic Games Store, dispositivi mobile e PlayStation 5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.