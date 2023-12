Cockpit Simulator e Aerosoft collaborano per i nuovi simulatori di volo

Il produttore cinese di hardware di alta qualità per la simulazione di volo, Cockpit Simulator, collaborerà con Aerosoft nelle vendite internazionali e nella progettazione di nuovi prodotti in futuro. Con i nuovi simulatori di volo di Microsoft e X-Plane, la simulazione di volo su PC sta diventando sempre più realistica e precisa. Naturalmente, questo richiede l’hardware giusto. Oltre al marketing e alle vendite internazionali, Aerosoft fornirà anche il know-how tecnico e della comunità e contribuirà allo sviluppo del software adatto. I prodotti per il 737 saranno quindi presto affiancati da una corrispondente gamma di prodotti per Airbus. Di seguito la dichiarazione del direttore commerciale di Aerosoft, Volker Brüggemann:

Vogliamo offrire sia ai principianti che ai piloti avanzati di FS e ai piloti reali prodotti hardware convenienti e di buona qualità a un prezzo equo, ed è qui che la collaborazione con Cockpit Simulator darà i suoi frutti per i nostri clienti fin dall’inizio.

Articoli Consigliati eFootball 2024: ecco le modifiche della patch 3.2.0 Honkai Star Rail: trailer su Hanya

Mentre il CEO di Cockpit Simulator aggiunge:

I nostri prodotti CDU, MCP ed EFIS per il Boeing 737, inizialmente distribuiti da Cockpit Master, sono già molto popolari nella comunità. Grazie alla collaborazione con Aerosoft, uno dei più rinomati specialisti della simulazione di volo a livello mondiale, possiamo ora concentrarci sull’espansione della nostra gamma di prodotti e sapere che le vendite e il marketing sono in buone mani con Aerosoft. L’esperienza di Aerosoft ci aiuterà anche nello sviluppo di nuovi prodotti.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.