eFootball 2024: ecco le modifiche della patch 3.2.0

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia un nuovo aggiornamento, versione 3.2.0, per eFootball 2024. Con questa patch, il titolo introduce una serie di nuove funzionalità per migliorare l’esperienza in-game e portare il divertimento a un nuovo livello. L’inedita modalità “My League” vedrà i giocatori partecipare a campionati di tutto il mondo e affrontare la stagione contro club controllati dall’IA. Trovate il trailer ufficiale qui sotto.

Apportate migliorie alla modalità Co-op: gli utenti potranno ora giocare da soli, unendosi ad altri giocatori nelle match room e creando così nuovi legami nei match 3v3. Introdotti anche mini-game giornalieri, affrontabili al login, che permetteranno agli utenti di vincere fantastici premi giornalieri e mensili! Infine, Konami è lieta di confermare la nuova formattazione dei tornei eFootball Championship. Nel 2024 si terranno due eventi: l’eFootball Championship Open (nel suo formato abituale) e il nuovo formato “eFootball Championship Club Event”. Di seguito una panoramica delle novità:

My League

My League è una nuova modalità di gioco del titolo. Gli utenti giocheranno contro l’IA una stagione alla volta utilizzando il proprio Dream Team. Gli utenti potranno aggiungere al proprio team calciatori in prestito dalla squadra selezionata nel campionato (ad esempio, il Milan nel campionato italiano). I match saranno, inoltre, caratterizzati da meteo variabile (che rispecchierà le condizioni atmosferiche della città in cui si disputa la partita) e da speciali celebrazioni, riservate a chi si aggiudicherà il trofeo conquistando la vetta della classifica! Questa modalità di gioco potrà essere giocata tutte le volte che si vuole, sarà possibile cambiare campionato dopo aver completato la stagione.

Co-op Event Room

La modalità Co-op è stata ampliata per consentire agli utenti di divertirsi da soli o con gli amici. Sarà possibile unirsi ad altri solo player per creare squadre da tre e divertirsi insieme. I giocatori potranno interagire in-game utilizzando emoji per reagire agli eventi durante le partite. Dal 7 al 21 dicembre, tutti coloro che giocheranno in modalità Co-op potranno ricevere premi esclusivi, tra cui 4 Skill Training Programm utili per migliorare i propri Dream Team.

