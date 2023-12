Philips: ecco le offerte natalizie

MMD, leader nei display e partner con licenza dal marchio Philips Monitors, ha creato una guida per trovare il regalo perfetto. MMD si impegna a far brillare l’innovazione e offrire un’esperienza superiore attraverso una gamma di monitor di alta qualità, progettati per migliorare qualsiasi spazio di lavoro, sia a casa che in ufficio. Per maggiori informazioni potete la guida completa qui. Di seguito una panoramica:

Il gameplay più ipnotico con Evnia

I monitor Evnia sono un mix di alta frequenza di aggiornamento e basso input lag per un’esperienza di gioco reattiva, abbinata a tecnologie di visione immersiva per immagini ipnotizzanti. Grazie a Evnia, la fluidità e il divertimento sono sempre garantiti, qualunque sia il gioco che si desidera utilizzare durante le vacanze. Chi è alla ricerca di un monitor veloce e reattivo in dimensioni ridotte troverà nel Philips Evnia 25M2N3200W la soluzione perfetta. Si tratta di un display Full HD Fast VA da 24,5″ con una frequenza di aggiornamento ultraveloce di 240 Hz e un MPRT di 0,5 ms per sequenze di gioco ultra-scorrevoli con immagini nitide e precise prive di judder e ghosting. Se si preferisce un display ancora più veloce (e IPS), il Philips Evnia 25M2N5200P è la sua controparte: un pannello IPS Full HD da 24,5″ con una frequenza di aggiornamento ultraveloce di 280 Hz per un’esperienza di gioco fluida e veloce e modalità SmartImage HDR per colori, luminosità e contrasto ottimali.

Collaborazione, comfort e connettività per l’home office

Il monitor Philips 27E1N5600HE soddisfa le esigenze di utenti di tutte le età in risposta all’aumento del telelavoro e delle attività basate sul web, dei social media e dell’intrattenimento online. È dotato di un pannello IPS da 27″ con risoluzione QHD, webcam integrata Windows Hello TM da 5MP con microfono a cancellazione di rumore per una collaborazione facile e sicura e tecnologia USB Type-C per una connettività senza problemi con un solo cavo.

