Acer Global Press Conference: ecco tutte le novità annunciate

Acer ha presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa aDubai, la sua visione di “Tecnologia consapevole” per innovazioni progettate e realizzate con un occhio rivolto al futuro. L’azienda ha condiviso il proprio impegno in favore dell’ambiente e ha svelato al pubblico due nuove soluzioni di accumulo di energia e una mostra sul clima con concept di tecnologia e prodotti. Acer ha aderito all’iniziativa RE100 e si impegna ad approvvigionarsi di energia elettrica 100% rinnovabile entro il 2035. Inoltre, ha fissato l’obiettivo di raggiungere zero emissioni entro il

2050. Essendo una delle principali aziende ICT del mondo, Acer cerca di amplificare gli impatti positivi sull’ambiente attraverso azioni congiunte; il 60% dei suoi fornitori critici si è impegnato ad aderire all’iniziativa RE100 o a fissare obiettivi scientifici di riduzione delle emissioni di carbonio. Acer intende utilizzare il 20-30% di plastica riciclata post-consumo per i suoi computer e monitor entro il 2025, mentre l’obiettivo del 17% è stato raggiunto nel 2022. Tra le proposte di Acer presentate durante l’evento figurano i dispositivi della linea Vero – prodotti realizzati con un’alta percentuale di materiali riciclati – l’iniziativa Project Humanity che educa e invita tutti i dipendenti Acer a intraprendere azioni più ecologiche, e la piattaforma Earthion che esorta i partner della catena di fornitura, inclusi i dipendenti, ad affrontare le nuove sfide ambientali attraverso soluzioni innovative e integrate.

Nell’ambito del raggiungimento delle zero emissioni nette, Acer sta espandendo la sua presenza nel settore dell’accumulo di energia, offrendo soluzioni lungo tutta la catena di fornitura, dall’uso domestico a quello industriale, dalla produzione all’applicazione e dalle soluzioni frontof a quelle behind-the-meter per contribuire alla transizione energetica. Grazie ai suoi investimenti nelle tecnologie delle celle a batteria, l’azienda ha presentato nuove soluzioni per l’accumulo di energia che ampliano il portfolio. L’evento “Tecnologia consapevole per un futuro migliore” dimostra il costante impegno di Acer per la salvaguardia dell’ambiente attraverso la progettazione di prodotti e servizi seguendo questi concetti:

• Working – Un servizio di abbonamento on-demand al vasto portfolio di prodotti Acer con pacchetti di upgrade, servizi e riparazione che possono essere resi disponibili con un semplice click. I clienti possono diventare parte attiva nel contribuire ad allungare la vita di un dispositivo digitale, riducendo l’uso di nuove risorse.

• Learning – Hardware e software per aiutare le scuole a ridurre l’impronta di carbonio. Gli studenti possono così studiare in un ambiente eco-friendly utilizzando laptop ricondizionati e tool per un uso più consapevole.

• Moving – Una rete di mobility station con hub di ricarica, e-bike e scooter elettrici agili e accessibili per facilitare gli spostamenti, insieme a tool come la pianificazione urbana basata sui dati e la previsione di infrastrutture di micromobilità, che contribuiscono ad aumentare l’accesso ai trasporti per un maggior numero di persone e a sostenere la pianificazione delle infrastrutture all’interno delle città smart.

• Living – Un sistema compatibile con un’app mobile che consente di utilizzare elettrodomestici smart, esistenti e nuovi, per rendere le case più efficienti. L’app consente agli utenti di gestire i propri consumi energetici e di aumentare la visibilità sulla distribuzione energetica degli elettrodomestici.

Acer ha annunciato oggi la sua volontà di azzerare le emissioni di carbonio per la linea di notebook Aspire Vero, con il nuovo Aspire Vero 16 (AV16-51P). Seguendo gli standard internazionali per il calcolo dell’impronta di CO2 e la neutralità delle emissioni, inogni fase del ciclo di vita del dispositivo vengono adottate misure per minimizzare l’impatto e, successivamente, vengono utilizzati crediti di carbonio di alta qualità per raggiungere la neutralità delle emissioni. Fin dal lancio, i computer portatili Aspire Vero sono stati progettati in modo ecosostenibile con l’obiettivo di ridurre al minimo le emissioni di anidride carbonica durante tutto il loro ciclo di vita. Dalla produzione all’imballaggio, fino al riciclo a fine vita, ogni processo è stato esaminato e continuamente perfezionato per contribuire a contenere le emissioni. Il laptop Aspire Vero 16 è progettato con un approccio green sotto diversi aspetti, come:

• Colore, materiale e finitura: Lo chassis è realizzato con una miscela di oltre il 60% di plastica riciclata (il doppio rispetto al 30% della prima generazione) e la sua struttura non contiene composti organici volatili, vernici o additivi. Il touchpad è stato realizzato con plastica che proviene dagli oceani.

• Componenti: Dispone dei più recenti processori Intel Core Ultra, più efficienti in potenza rispetto alle generazioni precedenti.Intel AI Boost, la nuova unità di elaborazione neurale (NPU) integrata, offre nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale con un’efficienza energetica estrema.

• Imballaggio: Sono state adottate misure per ridurre l’impronta di carbonio riciclando il materiale di scarto generato durante la produzione, avvalendosi di un imballo riciclabile 2 al 100%. Un ingegnoso design consente di riutilizzare facilmente la scatola in carta certificata FSC riciclata al 100%.

• Spedizioni: Acer ha stretto una collaborazione con i fornitori di servizi logistici per ridurre le emissioni dei container navali standard grazie all’utilizzo di biocarburante su diverse rotte.

• Utilizzo: Il software di gestione della batteria AcerSense si concentra sull’efficienza energetica con quattro modalità di funzionamento: Eco+, Eco, Balanced e Performance.

• Riciclaggio e riparazione: Per uno smontaggio facile e veloce al fine di riparare, aggiornare o riciclare i dispositivi, vengono utilizzate viti standard.

Acer ha annunciato oggi l’ampliamento del proprio portafoglio prodotti e delle attività in Europa, Medio Oriente e Africa, con una gamma di nuove soluzioni ecologiche di accumulo energetico e ad alimentazione solare. La crescente domanda di energia pulita ha

portato a una maggior richiesta di power station portatili. Questi sistemi a energia solare offrono molteplici vantaggi, fornendo alimentazione di riserva ed energia aggiuntiva in mobilità, sufficiente ad alimentare un’abitazione per un massimo di 24 ore in caso di interruzione di

corrente. La nuova gamma di power station portatili è disponibile nelle versioni da 600W, 1800W e 3000W, abbinate a una serie di pannelli solari pieghevoli da 100W, 200W e 400W, per soddisfare la crescente necessità di energia rinnovabile e sostenibile. Trattandosi di una fonte di energia pulita al 100%, le power station con pannelli solari sono ideali per gli ambienti interni, esterni o per la vita off-grid. Questi sistemi a energia solare sono perfetti per numerosi scenari come il campeggio, le emergenze, il lavoro all’aperto, le urgenze domestiche, l’intrattenimento on the go, la ricarica wireless di apparecchiature mediche, l’alimentazione di vasche per pesci in caso di interruzione di corrente e il supporto alle attività all’aperto.

Ciascuna delle tre power station della nuova gamma è dotata di una tecnologia bidirezionale che supporta la ricarica rapida, di un gruppo di continuità (UPS), di un passaggio all’alimentazione di riserva con un ritardo di 14 ms, di supporti in lega di alluminio con un design più resistente e di un sistema intelligente di raffreddamento ad aria. Ciascuno di questi modelli è dotato di rilevamento automatico della frequenza di ingresso, di frequenza di uscita AC a 50 Hz o 60 Hz e di diverse tipologie di porte di ingresso per la ricarica tramite pannelli solari, caricabatterie da parete o da auto. Il sistema di gestione intelligente della batteria integrato fornisce protezione da sovratensione, surriscaldamento e cortocircuiti. APS311 600W è una power station portatile con una batteria da 512W che può essere ricaricata completamente in meno di 2 ore e pesa solo 7 kg. Nonostante le dimensioni contenute (301 x 227x 193 mm), la sua potenza nominale è di 600W, con una potenza di picco di 1000W; la sua capacità rimane superiore all’80% anche dopo 3.000 cicli di ricarica. Con un’ampia scelta di porte per collegare vari tipi di dispositivi, dispone di 2 porte AC, 2 porte USB-A, 2 porte Type-C, una porta di ricarica per auto, 2 porte AC e 2 porte DC 5521. Per la ricarica, sono presenti una presa di ingresso AC, una porta per auto e un sistema di ingresso PV da 200W per il collegamento a un pannello solare.

APS321 è una power station portatile di media potenza con dimensioni di 432 x 270 x 300 mm e una batteria con capacità di 1229Wh che si ricarica completamente in meno di 2 ore. Con un peso di soli 22 kg, ha una potenza fino a 1800 W, una potenza di picco fino a 3000 W e una durata fino a 3000 cicli di ricarica. La Power Station APS321 dispone di 2 porte di uscita CA, 2 porte USB-A, 2 porte di ricarica rapida USB-A, 2 porte Type-C, una porta per auto e 2 porte DC 5521. Si collega per la ricarica tramite una porta AC, una porta di ricarica per auto o un pannello solare fotovoltaico da 400W. Power Station portatile APS331 da 3000W (con batteria addizionale opzionale) APS331 3000W è una power station portatile con dimensioni di 536 x 303 x 343 mm e un peso di 34 kg. È dotata di un sistema di ruote alla base che ne facilita il trasporto. La batteria quadrata al litio ferro fosfato, con capacità di 2560Wh, si ricarica completamente in meno di 2 ore. Il dispositivo supporta la tecnologia di espansione della batteria per una maggiore capacità,

Prezzi e disponibilità:

Power station portatili

Acer ASP311 sarà disponibile a partire da marzo 2024 al prezzo di 699 euro.

Acer ASP321 sarà disponibile a partire da marzo 2024 al prezzo di 1399 euro.

Acer ASP331 sarà disponibile a partire da marzo 2024 al prezzo di 2199 euro.

Batteria opzionale da 2,5kWh La batteria complementare Acer APS300 da 2,5kWh sarà disponibile a partire da marzo 2024 al

prezzo di 1699 euro.

Il pannello solare Acer ASP310 100W sarà disponibile a partire da marzo 2024 al prezzo di 229,00

euro. Il pannello solare Acer ASP320 100W sarà disponibile a partire da marzo 2024 al prezzo di 449,00

euro. Il pannello solare Acer ASP330 100W sarà disponibile a partire da marzo 2024 al prezzo di 849,00

euro.