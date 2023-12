Disponibile il Controller Access per celebrare l’inclusività

Sony Interactive Entratinment festeggia il lancio globale del controller Access per la console PS5: un progetto che è ispirato alla community dell’accessibilità e alimentato dal desiderio di abbattere le barriere del gioco e creare un futuro del gaming più accessibile. Cinque anni fa, l’azienda ha attraversato questo percorso coinvolgendo esperti e organizzazioni come AbleGamers, Stack-Up e SpecialEffect, nonché PlayStation Studios, per aiutare a creare un controller con un nuovo design in grado di avere un notevole impatto sulla community dell’accessibilità. Grazie al loro contributo, è stato creato un kit per controller estremamente personalizzabile e accessibile dotato di un funzionamento “fuori dagli schemi” per aiutare i gamer con disabilità a giocare più comodamente e per periodi più lunghi.

Per festeggiare il lancio di oggi, Sony ha invitato alcuni amici della community che hanno consultato per questo progetto affinché condividessero le loro opinioni sulle capacità del controller Access di offrire nuovi modi di giocare:

Articoli Consigliati The Finals: il titolo verrà reso disponibile durante i The Game Awards 2023? Hearthstone Resa dei Conti nelle Maleterre Recensione: ogni proiettile, un centro

Ogni dettaglio del controller Access è stato realizzato in stretta collaborazione con gli esperti di accessibilità, concentrandosi su tre sfide comuni che affrontano i giocatori con disabilità: difficoltà a tenere in mano un controller standard per lunghi periodi di tempo, pressione accurata di piccoli gruppi di tasti o grilletti o posizionamento ottimale di dita e pollice. Il controller Access è progettato per occuparsi di tutte e tre queste criticità grazie a un’esperienza di gioco altamente personalizzabile, che include un kit accuratamente sviluppato con 19 cappucci tasti intercambiabili e 3 cappucci levette di varie forme e design. I giocatori possono personalizzarli liberamente in base a forza, mobilità ed esigenze fisiche individuali, nonché creare configurazioni dei comandi personalizzate tramite una serie di altre funzioni di personalizzazione hardware e software:

Ogni dettaglio, arrivando finanche alla confezione dal design inclusivo apribile con una sola mano, è ispirato alle conversazioni con gli esperti di accessibilità e i tester.