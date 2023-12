Alone in the Dark: nuovo rinvio

Inizialmente sarebbe dovuto uscire ad ottobre, poi un rinvio aveva spostato la data a gennaio: oggi invece THQ Nordic ha annunciato che Alone in the Dark subirà un ulteriore ritardo, con l’uscita ora fissata al 20 marzo 2024.

Il publisher ha dichiarato che la decisione di rinviare il gioco è stata motivata dal desiderio di evitare crunch per il team di sviluppo, presso lo studio interno svedese Pieces Interactive, e di garantire che la qualità del prodotto finale sia all’altezza delle aspettative.

Questo il messaggio completo tradotto, dal sito ufficiale, che annuncia il rinvio:

L’anno sta per finire e le vacanze di Natale sono ormai alle porte. Tuttavia, fino ad oggi, non sembrava così per Pieces Interactive, il team che sta sviluppando il nostro prossimo gioco survival-horror, Alone in the Dark. Con la data di uscita inizialmente prevista per gennaio 2024, il periodo natalizio sarebbe stato pieno di stress e tutt’altro che allegro per loro.

Pertanto, THQ Nordic e Pieces Interactive hanno deciso di dare ad Alone in the Dark una nuova data di uscita: 20 marzo 2024.

Il benessere dei team è una priorità assoluta, ed entrambe le società vogliono evitare qualsiasi potenziale crunch durante le vacanze natalizie. Inoltre, THQ Nordic e Pieces Interactive vogliono assicurarsi che il gioco non solo soddisfi, ma superi le aspettative della comunità, soprattutto grazie alle eccezionali interpretazioni delle star di Hollywood David e Jodie come protagonisti principali.

Siamo consapevoli che molti attendono con ansia l’uscita del gioco, ma la vostra pazienza sarà ricompensata. Siamo entusiasti di spaventarvi a morte il 20 marzo 2024!

Alone in the Dark arriverà dunque il 20 marzo 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Qui sotto il tweet di THQ Nordic sul rinvio.