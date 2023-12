Devil May Cry Peak of Combat: annunciata la data del titolo mobile

Nelle ultime ore, lo sviluppatore NebulaJoy, supervisionato da Capcom, ha annunciato la data d’uscita di Devil May Cry Peak of Combat. Sarà disponibile su dispositivi mobile, iOS e Android, dal 10 gennaio 2024. Ci si può pre-registrare dal sito ufficiale del gioco, sia via Apple Store che Google Play.

Questa la descrizione ufficiale del gioco:

Alone in the Dark: nuovo rinvio

Devil May Cry: Peak of Combat è un gioco mobile autorizzato creato da NebulaJoy, con la profonda partecipazione del team ufficiale CAPCOM! Il gioco eredita le abilità libere, flessibili e strategiche di Devil May Cry, insieme allo stile di combattimento magnifico e senza restrizioni. Allo stesso tempo, offre ai giocatori un’esperienza combo coinvolgente grazie alla tecnologia di motion capture all’avanguardia del settore, che riproduce perfettamente le battaglie più distintive di Devil May Cry, rendendo l’esperienza più diversificata.

Per mantenere la coerenza del mondo di Devil May Cry, il gioco ripristina anche i personaggi classici, le scene, le armi e i BOSS della serie Devil May Cry nel modo più fedele possibile e presenta un mondo gotico senza precedenti con scene d’arte di altissima qualità ed effetti visivi, assistendo allo svelamento di una trama del tutto inedita della serie originale.

Qui sotto potete vedere il tweet che annuncia la data ufficiale.

[ ATTENTION⚠️ATTENTION ]

The launch date for #DevilMayCryPeakofCombat is finally here!

To celebrate this milestone, we're giving away TEN $10 Amazon gift cards! 🎁💸

To enter:

1️⃣ Follow us

2️⃣ Like and retweet this post

3️⃣ Comment below with your most anticipated feature in… pic.twitter.com/5TXvChbhks

— Devil May Cry: Peak Of Combat (@dmc_poc) December 6, 2023