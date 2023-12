Pokémon Scarlatto e Violetto: nuovi dettagli per “Il Tesoro dell’Area Zero parte II: il Disco Indaco”

The Pokémon Company International ha rivelato nuovi dettagli su Il tesoro dell’Area Zero Parte II: Il disco indaco, i contenuti scaricabili per Pokémon Scarlatto e Violetto. Il disco indaco sarà disponibile dal 14 dicembre in esclusiva su Nintendo Switch. Per l’occasione è stato anche pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, e dei nuovi screenshot, che potete vedere nella galleria qui sotto.



Il Sincronizzatore

A un certo punto dell’avventura in Il tesoro dell’Area Zero Parte II: Il disco indaco, i giocatori potranno utilizzare un dispositivo chiamato Sincronizzatore per esplorare i dintorni attraverso gli occhi dei loro Pokémon. Mentre sono in sincronia con uno dei Pokémon, potranno farlo muovere e lottare con i Pokémon selvatici, per una modalità di gioco del tutto inedita. Sembra che il dispositivo sia ancora un prototipo. I giocatori potranno utilizzarlo dopo aver aiutato una Scienziata del Bioterarium con le sue ricerche.



La capacità di volare

Il Koraidon o Miraidon dei giocatori otterrà la capacità di volare per la prima volta quando sarà il momento di cimentarsi nella prova preparata da Erin, una dei Superquattro della Lega Mirtillo. Inizialmente sembrerà che questa capacità sia temporanea, ma a quanto pare può diventare permanente e permettere a Koraidon o Miraidon di volare in qualsiasi momento. Tuttavia, questo sarà possibile solo dopo aver superato un certo punto dell’avventura. Gli Allenatori potranno volare dove vogliono insieme al loro Pokémon leggendario e godersi appieno la libertà di esplorare il mondo.



I Pokémon leggendari

Dopo aver completato l’avventura principale di Il tesoro dell’Area Zero Parte II: Il disco indaco, sarà possibile incontrare un curioso personaggio di nome Mr. Merenda all’Istituto Mirtillo. Completando Ricreattività Mirtillo nel Bioterarium per lui, gli Allenatori potranno ricevere in cambio degli spuntini che permetteranno loro di incontrare alcuni Pokémon leggendari della serie nella regione di Paldea! Mr. Merenda condividerà inoltre la sua vasta conoscenza di questi Pokémon leggendari e persino gli epici racconti di quando li ha incontrati.



Ulteriori informazioni su Il tesoro dell'Area Zero sono disponibili su sito ufficiale