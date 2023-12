The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: evento speciale a Roma

Per celebrare il successo ottenuto da The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, nominato ai The Game Awards nelle categorie Gioco dell’Anno, Best Action/Adventure, Best Art Direction, Best Score and Music e Best Game Direction, il 13 dicembre, presso la stazione di Roma Termini, sarà possibile immergersi in prima persona nella magia di Hyrule e vivere un’esperienza unica resa possibile grazie alla collaborazione tra Nintendo Italia e Regionale di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS). Un meet & greet esclusivo sarà riservato ai primi 120 che si presenteranno all’evento.

L’evento sarà aperto a tutti dalle ore 14:30 alle ore 17:00 di mercoledì 13 dicembre e ai primi 120 iscritti che si presenteranno in location con il biglietto (acquistabile fino a esaurimento dei posti disponibili al seguente LINK), verrà data la possibilità di accedere a uno speciale meet & greet in compagnia di Cydonia, Sabaku no Maiku e Pokétonx che condivideranno il pomeriggio con tutti gli appassionati e i curiosi di passaggio. Durante la giornata, sarà inoltre possibile scattare fotografie sugli sfondi unici dedicati al titolo della grande N, ottenere gadget esclusivi, interagire con Kafkanya, Ambra Pazzani e i cosplayer, o partecipare direttamente con il proprio costume dedicato alla saga di The Legend of Zelda per vivere al meglio un’esperienza indimenticabile.