Metal Hellsinger: disponibile il DLC Purgatory insieme all’aggiornamento con la modalità Orda

The Outsiders e Funcom hanno fatto uscire oggi 7 dicembre il DLC Purgatory e l’aggiornamento gratuito della modalità Orda per Metal Hellsinger, offrendo ai fan dello sparatutto ritmico ancora più modi per divertirsi. Per l’occasione è stato pubblicato il nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Qui sotto la descrizione ufficiale:

La musica, gli outfit e la nuova arma del contenuto scaricabile Purgatory sono stati progettati per essere goduti in qualsiasi modalità di gioco e a qualsiasi livello di progressione. Fate ruggire le vostre armi al ritmo di tre brani da urlo creati dai compositori Two Feathers ed eseguiti da due nuove potenti voci: Melissa Bonny (Ad Infinitum) e Joe Bad (Fit for an Autopsy), oltre al ritorno di Matt Heafy (Trivium).

Distruggete demoni in tutti i modi possibili con tre abiti scintillanti e una nuova arma, l’arco Telos. Infliggete ingenti danni alla testa e raccogliete le frecce scoccate per far valere ogni colpo.

Insieme al DLC, l’aggiornamento gratuito della modalità Orda porterà i giocatori ad affrontare ondate di demoni sempre più impegnative in arene nuove di zecca. Scegliete tra potenti potenziamenti dopo ogni ondata e trasformatevi in un demone da temere. Spendete gli Echi del Vuoto raccolti durante ogni run per sbloccare potenziamenti permanenti.

La nuova modalità Orda espande e diversifica Metal: Hellsinger aggiungendo una spruzzata di roguelite all’emozionante flusso di gioco, in cui ogni run porta il giocatore in una corsa sfolgorante, da demone normale a strumento di distruzione finale. Completando la nuova modalità si ottiene un premio: una nuova skin che permette di spiegare le ali e planare in aria.

La nuova modalità Orda che il DLC Purgatory (5,99€) sono ora disponibili per PC, PlayStation 5 e Xbox X|S. Qui sotto potete vedere il trailer, mentre a questo link ricordiamo che precedentemente era uscito un pack con Muse, Gorillaz e Depeche Mode.