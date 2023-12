DREAMERS A Nostalgic Adventure: disponibile su Switch

Dreamers è disponibile su Switch. Dopo l’uscita su PlayStation e Xbox, il titolo del piccolo studio PlaySys è arrivato anche sulla console Nintendo, con una tagline distintiva: “Un’avventura nostalgica”. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Luca Deriu, sviluppatore principale del gioco, ha detto in merito:

Articoli Consigliati Crash Team Rumble: disponibile la stagione 3 con Spyro Metal Hellsinger: disponibile il DLC Purgatory insieme all’aggiornamento con la modalità Orda

“Come fan di Nintendo, sono davvero felice di portare DREAMERS alla comunità di Nintendo Switch. L’uscita sulle altre console è stata il culmine di anni di duro lavoro alimentato dalla passione. Ora, con la versione per Nintendo Switch, vogliamo consegnare ai giocatori Nintendo la nostra avventura nostalgica che rende omaggio all’epoca d’oro del gioco”.

DREAMERS: A Nostalgic Adventure non è un semplice porting, ma un adattamento ponderato della versione originale che ha catturato il cuore dei giocatori della vecchia scuola. La versione riveduta per Nintendo Switch garantisce ai giocatori di vivere la magia di DREAMERS in un modo fatto su misura per la piattaforma Nintendo. Il gioco si integra perfettamente con la modalità di gioco portatile, permettendo ai giocatori di portare l’avventura nelle proprie tasche.

Unitevi dunque ai tre personaggi principali nel loro viaggio attraverso un mondo colorato, ricco di storie secondarie, veicoli da potenziare, mini giochi, enigmi da risolvere oltre ad esperienze collaborative a giocatore singolo e schermo condiviso. Qui sotto potete vedere il trailer di lancio. Ricordiamo infine che, a metà ottobre, il gioco ha avuto una campagna Kickstarter per la Collector’s Edition,