Arknights Endfield: annunciata la versione PS5, registrazioni ai test tecnici per PC disponibili

GRYPHLINE ha annunciato che Arknights Endfield, gioco di ruolo 3D con combattimenti in tempo reale ed elementi strategici, è in fase di sviluppo per PlayStation 5, portando per la prima volta su console l’IP del gioco PC e mobile. Inoltre, GRYPHLINE invita i giocatori a registrarsi su endfield.gryphline.com per il test tecnico internazionale che inizierà l’11 gennaio 2024. Per festeggiare, durante i The Game Awards 2023 è stato mostrato un nuovo gameplay trailer che rivela il primo filmato del protagonista che combatte contro un boss, e offre ai giocatori uno sguardo più ravvicinato al sistema di combattimento.

Potete vedere il filmato qui sotto.

https://www.youtube.com/watch?v=Yt7eUS1X0Ec

I giocatori internazionali che parteciperanno all’imminente test tecnico scopriranno il mondo di Talos-II e incontreranno il cast di personaggi presenti in Arknights: Endfield. Potranno vestire i panni dell’Endministrator, guidare un equipaggio di nove personaggi giocabili, affrontare i nemici con il sistema di combattimento in tempo reale del gioco, esplorare l’albero tecnologico delle Endfield Industries e molto altro ancora.

GRYPHLINE è inoltre lieta di confermare che il factory system di Arknights: Endfield sarà disponibile durante il periodo di test. Questa funzione, che è stata molto apprezzata dai fan durante il recente test tecnico tenutosi in Cina, permette ai giocatori di posizionare strategicamente gli edifici delle fabbriche, collegandoli per formare linee di produzione automatizzate che producono risorse e prodotti che possono dare ai giocatori un vantaggio in battaglia. Inoltre, questo solido sistema offre nuove scelte e possibilità ai giocatori, consentendo loro di modificare il terreno e gli ambienti di gioco e di influenzare il mondo di Talos-II al di fuori dei combattimenti.

Il test tecnico internazionale di Arknights: Endfield è un test tecnico esclusivo per PC Windows e includerà un’interfaccia utente e una voce fuori campo in inglese, con la possibilità di selezionare l’audio in mandarino o giapponese. Per registrarsi e avere l’opportunità di partecipare al test tecnico internazionale, potete visitare il già citato endfield.gryphline.com, cliccare su “Iscriviti” e completare il sondaggio a partire dal’8 dicembre all’1:30 di notte (ora italiana) fino al 24 dicembre alle 04:59 di notte. I giocatori ammessi alla prova tecnica potranno iniziare il loro viaggio come Endministrator l’11 gennaio.

Per garantire un’esperienza ottimale, GRYPHLINE suggerisce le seguenti specifiche minime e consigliate per il PC.

SYSTEM: Windows 10 64-bit or higher

CPU:

Recommended: Intel Core i5-10600K or equivalent, or better CPUs

Minimum: Intel Core i5-9400F

GPU:

Recommended: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER or equivalent, or better GPUs

Minimum: NVIDIA GeForce GTX 1060

VRAM: 6GB or higher

RAM: 16GB or higher

Storage: 40GB free space or higher