Crash Team Rumble: disponibile la stagione 3 con Spyro

Oggi 7 dicembre è partita la terza stagione “All Fired Up” di Crash Team Rumbe, l’arena platfrom di Toys for Bob con i personaggi dell’universo del marsupiale. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer (potete vederlo in fondo alla notizia) che mostra le novità in arrivo, a partire da Spyro.

2 nuovi eroi: Spyro e Lenora

2 nuove mappe: Artisans Arena e Summer Forest

Nuovo potere: Bank Portal

Party Mode Expansion: What’s Juicin’? e Forest Run

Eventi Stagionali – Holiday Event (14-28 dicembre)

Modalità a tempo limitato: Whumpa Whale, Bank Swap, Zap Trap e Wump-A-Rama

3 weekend con boost di Xp

Battle Pass con 100 livelli, divisi tra free e premium

Qui sotto l’immagine che mostra le novità della terza stagione.

Qui sotto invece il trailer della nuova stagione di Crash Team Rumble, ricordandovi che il gioco è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Qui invece ciò che era arrivata con la seconda season.