Undying: uscita la versione 1.0 del survival post-apocalittico

Già disponibile in accesso anticipato, da oggi 7 dicembre il post apocalittico Undying è arrivato su PC con la versione 1.0. Per l’occasione Vanimals e Skystone Games hanno pubblicato il gameplay trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco dalla pagina Steam:

Intrappolata in mezzo all’apocalisse zombie e con il tempo che stringe, Anling non si fermerà davanti a nulla per garantire che suo figlio, Cody, raggiunga un luogo sicuro. Sopportando innumerevoli pericoli, incluso l’inizio dell’infezione zombie che sta prendendo il sopravvento sul suo corpo, senza dimenticare di insegnare a Cody come sopravvivere alla loro nuova e dura realtà.

Mentre Anling e Cody esplorano il mondo, si imbatteranno in un insieme di personaggi che presentano sfide uniche. Come Anling e Cody affrontano ognuno di essi determina il loro destino, alcuni potrebbero morire, alcuni potrebbero vivere, e alcuni potrebbero diventare feroci alleati o addirittura arcinemici. L’umanità prevarrà davvero?

Il tuo percorso, le tue scelte, la tua storia!

Con tutti che cercano di sopravvivere, se aiutate gli altri o meno può portare a conseguenze devastanti. Ognuno ha i propri segreti, il che pone la domanda… In chi puoi davvero fidarti? Ogni decisione che prendi cambia l’esito della tua storia, com’è che sarà il tuo finale?

Artigianato 1.0 Mezzi di Sopravvivenza!

Non è un gioco di sopravvivenza se non c’è artigianato e ora, con così tante cose da creare e potenziare, è un miracolo se ci saranno abbastanza risorse!

Come utilizzi il sistema di artigianato determinerà se sopravviverai o no, e quanto sarà facile.

Il Mondo è pieno di Dungeon, Storie e Bottino!

Davvero pensavi che non avremmo fatto chiamare David Brevik (il padrino di Diablo) per aiutare a progettare i dungeon e assicurarsi che il saccheggio fosse appagante?

Ogni volta che inizi una partita di Undying, non saprai mai come sarà disposta la mappa davanti ai tuoi occhi. Le 14 principali località saranno distribuite sulla mappa in varie disposizioni, mentre le altre “Zone Non Sicure” sono piene di eventi casuali che possono

rapidamente modificare i tuoi piani. Aiuterai un sopravvissuto ingrato; che ne dici di una banda circondata da zombie? Non sai mai chi incontrerai nel tuo viaggio, ognuno con la propria storia da raccontare.

Nuove Caratteristiche Principali per la versione 1.0 e Altre Ristrutturate (Con altre in arrivo dopo la pubblicazione)

Vuoi scrivere una lettera a mamma? Usa il Muro dei Commenti per condividere le tue parole (in modo anonimo) con i fan di Undying di tutto il mondo.

Estetica artistica poligonale bassa e bellissima.

Trova il tuo cucciolo da prenderti cura durante l’apocalisse.

Un cast di personaggi all’infinito, ognuno con la propria storia e il proprio finale unico.

Vari mini-giochi per rilassarti dopo aver ucciso orde di zombie, perché non prenderti una pausa?

Una colonna sonora incisiva e appassionante che imposta il tono per Undying fin dall’inizio.

Una storia emozionante sulla sopravvivenza e il lasciar andare, attenzione, potrebbe farti venire le lacrime agli occhi!

Elementi rogue-lite che creano situazioni uniche che dovrai affrontare per sopravvivere. Dopotutto, gli zombie non mutano tutti allo stesso modo, vero?

Come insegnerai a Cody a sopravvivere? Con oltre cento abilità da imparare, non c’è un solo modo per dargli gli strumenti necessari per trovare la sicurezza.

Qui sotto potete vedere il gameplay trailer di lancio di Undying.