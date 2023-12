The Game Awards 2023: recap dell’evento

Si sono svolti nella notte dell’8 dicembre i The Game Awards 2023, evento condotto da Geoff Keighley dove vengono premiati i migliori giochi dell’anno, e in cui vengono mostrati anche molti trailer. Qui sotto un riassunto di ciò che è successo.

Si inizia con il pre-show, e il primo gioco ad essere annunciato è il remake, già precedente leakato, di Brothers A Tales of Two Sons, che sarà disponibile dal 28 febbraio su PC, Steam e PS5.

Super Mario Bros. Wonder vince il Best Family Game.

Poi è il turno di Pony Island 2 Panda Circus, nuovo episodio della serie, dai creatori di Inscryption (Daniel Mullins Game), in arrivo nel 2025.

Dopodiché tocca a Rise of the Golden Idol, che arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S (anche via Game Pass) e tramite Netflix Games.

Usual June di Finji arriverà nel 2025, pubblicato da Netflix.

World premiere anche per Harmonium The Musical, di The OddGentleman, che arriverà su Netflix Games e Game Pass.

Forza Motorsport vince il premio Innovation in Accessibility.

Dai creatori di Dead Cells arriva Windblown, che si presenta con un world premiere e arriverà su PC in accesso anticipato nel 2024.

Trasher arriverà nel 2024.

Il 15 dicembre arriverà in Dave the Diver, su Switch e PC, una collaborazione con Dredge

IronMouse vince il premio Content Creator of The Year.

World of Goo 2 viene annunciato con una premiere trailer, e arriverà nel 2024.

Metaphor: ReFantazio World arriverà in autunno 2024 su PC Windows e Xbox Series X/S, e si mostra con un nuovo trailer.

Inizia poi lo show vero e proprio, con Geoff Keighley che entra in scena dando il benvenuto al pubblico.

E subito viene assegnato il premio Best Performance, che vince Neil Newbon – Baldur’s Gate 3.

Il primo gioco ad essere mostrato all’interno dello show vero e proprio, è Exodus, che arriverà su PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5.

Poi, a sorpresa, viene svelato Valhalla, DLC di God of War Ragnarok, che arriverà su PS5 e PS4 fra pochissimo, il 12 dicembre.

Poi si mostra Big Walk World, dai creatori di Untitled Goose, in arrivo nel 2025.

Dopo una performance musicale live dal vivo, è il turno di Hellblade Senua’s Sacrifice II, che arriverà nel 2024 su PC e Xbox Series X/S, anche attraverso game pass.

Alan Wake 2 vince il premio Best Narrative.

World Premier di Kemuri di Unseen, presentato da Ikumi Nakamura.

World Premiere anche per No Rest for The Wicked, nuovo gioco in sviluppo da parte dei creatori di Ori, Moon Studios.

Cocoon vince il premio Best Indie Debut.

Carrellata giochi SEGA, con la tagline Power the Next, ed il ritorno di giochi come con Jet Set Radio, Shinobi, GOlden Axe, Crazy Taxi ed altri

Annunciato poi Dragon Ball Z Sparking! Zero, di Bandai Namco e Spike Chunsoft, che arriverà su Steam, Xbox Series X/S e PS5.

Svelato The Casting of Frank Stone, nuova avventura horror targata Supermassive Games, nel mondo di Dead By Daylight.

Svelato Visions of Mana, di Square Enix, che arriverà nel 2024 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

World Premiere per Rise of the Ronin, di Koei Tecmo e Team Ninja, che arriverà il 22 marzo 2024 su PlayStation 5. Disponibili i pre-ordini

OD, nuovo titolo di Hideo Kojima e Xbox Game Studios, si mostra per la prima volta, qui ai The Game Awards 2023, e mostra il lavoro fatto sui volti degli attori Sophia Lilis e Hunter Schafer

Viene poi presentato Jurassic Park: Survival World, di Saber, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Hi-Fi Rush vince il premio Best Audio Design.

Il 12 dicembre arriverà Rocket Racing all’interno di Fortnite

Viene poi annunciata la data dell’atteso Black Myth Wukong, che arriverà il 20 agosto 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, e si mostra con un nuovo trailer.

Nuovo trailer per Suicide Squad Kill the Justice League, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 2 febbraio 2024.

Whispers in the Walls arriverà su Warframe il 13 dicembre.

Tchia vince il premio Games For Impact

Tales of Kenzera: Zau è il prossimo EA Originals, sviluppato da Surgent Studios.

Banishers Ghosts of New Eden si mostra con il nuovo CGI trailer. Il gioco sarà disponibile dal 13 febbraio 2024.

Don’t Nod, creatori di Life is Strange, svelano con un reveal teaser il loro prossimo gioco: si chiama Lost Records: Bloom & Rage, e arriverà a fine 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

The First Berserker: Khazan si mostra con una world premiere, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Sezione dedicata a Final Fantasy VII Rebirth, con un nuovo trailer e l’orchestra che esegue “No Promises To Keep”. Ricordiamo che il gioco arriverà il 29 febbraio 2024 su PS5. Svelata poi una collaborazione tra Final Fantasy e Apex Legends.

Final Fantasy XVI vince il premio Best Score and Music.

Nuovo trailer per Honkai Star Rail di Hoyoverse.

Annunciato ufficialmente Marvel Blade, di Bethesda e Arkane Lyon, e poi intervista agli sviluppatori.

Cyberpunk 2077 vince il premio Best Ongoing Game.

Last Sentinel viene annunciato, sviluppato da Lightspeed LA

The First Descendat si mostra con un trailer, ed è in arrivo nell’estate 2024 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Poets of the Fall eseguono Herlad of Darkness, da Alan Wake 2.

Trailer d’annuncio di Exoborne, in arrivo su Steam, Xbox e PlayStation.

GTFO: The Final Chapter, World Premiere.

Den Of Wolves, World Premiere Trailer

Asgard’s Wrath 2, in arrivo il 15 dicembre su MetaQuest.

La serie di The Last of Us vince il premio Best Adaptation.

HelloGames, studio di No Man’s Sky, ha annunciato Light No Fire, Presente sul palco anche Sean Murray.

Stormgate, world premiere.

The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom vince il premio best Action/Adventure.

Trailer dei DLC di Final Fantasy XVI, Echoes of The Fallen, disponibile da oggi, e The Rising Tide, in arrivo in primavera 2024.

Alan Wake vince il premio Best Game Direction

Lo sparatutto The Finals è disponibile da ora su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Verso il finale dello show viene annunciato Monster Hunter Wilds, che Capcom porterà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S nel 2025. Intervista a Ryozo Tsujimoto.

Gran finale, con l’orchestra che esegue le colonne sonore dei giochi candidati al Game of The Year, che vince Baldur’s Gate 3.

Qui sotto potete vedere la live completa dei The Game Awards 2023.