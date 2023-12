Ecco che i The Game Awards 2023 continuano con un susseguirsi di trailer davvero interessanti. Adesso è la volta del nuovo action RPG dai creatori di Nioh, ovvero Rise of the Ronin. Già annunciato in precedenza, il titolo arriverà su PlayStation 5 il 22 marzo 2024.

