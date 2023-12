Lost Records Bloom & Rage: svelata la nuova opera dai creatori di Life is Strange

Altro giro, altro trailer per i The Game Awards, che continuano a sfornare notizie su notizie per quanto riguarda la line-up di titoli videoludici per la prossima annata. Adesso è la volta di Don’t Nod, conosciuta ai più per Life is Strange e che continua a pubblicare prodotti particolari e unici, diversi gli uni dagli altri in questi ultimi mesi. Lost Records Bloom & Rage è l’ultima fatica dello studio.

Il titolo, di cui non sappiamo molto a livello di gameplay, è atteso per la fine del 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.