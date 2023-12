Arkane Lyon non ha annunciato nessun nuovo capitolo di Dishonored ma, anzi, con grande sorpresa ha annunciato di starsi occupando di Marvel Blade. Si tratta di un nuovo titolo action-adventure in terza persona, dedicato, per l’appunto, all’eroe Marvel.

Nessuna data di lancio è stata confermata, né tanto meno le piattaforme su cui Marvel Blade approderà. Di seguito, potrete prendere visione del breve trailer mostrato questa sera ai The Game Awards 2023.