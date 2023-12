Wonka speciale: clip, immagini e novità prima dell’uscita del film

Carismatico, eccentrico, sognatore! Lo speciale su Wonka, il re del cioccolato, è arrivato, e con esso tutta la prelibata magia che avremo modo di assaporare a partire dal prossimo 14 dicembre in tutti i cinema. Una volta ancora nella storia, infatti, dopo il film del 1971 con Gene Wilder e quello del 2005 con Jhonny Depp, il più importante mago cioccolatiere del mondo torna al cinema, ma non come affermato inventore, bensì come ragazzo pieno di sogni, permettendoci di assistere ai primissimi passi di un giovane Wonka interpretato dal talentuoso Timothée Chalamet.

In questo speciale andremo quindi ad analizzare quelle che sono le più interessanti novità sul film, seguendo il percorso che tra immagini, clip e trailer ci preparerà al cinema per assaporare tutto il ricettario del giovane Willy Wonka, scoprendo i suoi primi sogni, le sue avventure, e la sua scoperta di un mondo che trascinerà poi anche il piccolo Charlie Bucket.

Speciale Wonka: tutto quello che c’è da sapere sul film

Willy Wonka, eccentrico protagonista de La Fabbrica di Cioccolato, è uno dei più interessanti personaggi letterari mai creati dalla penna di Roald Dahl. Nelle precedenti opere, letterarie e cinematografiche, Wonka ha sempre costituito la figura da cui prende ispirazione il giovane Charlie Bucket, ma in questa nuovissima pellicola, diretta e scritta da Paul King, non ci sarà il bambino, né gli altri giovani vincitori dei biglietti dorati, e nemmeno una fabbrica; infatti, nel film Wonka, seguiremo il percorso che ha reso il giovane inventore uno dei più grandi esperti di cioccolato mai conosciuti prima.

Nel video dietro le quinte Paul King ha raccontato come il talento di Timothée Chalamet sia riuscito a inquadrare alla perfezione l’immagine di un giovane Willy Wonka prima che questi diventasse un affermato cioccolatiere, partendo quindi dalla prim sfavillante speranza che questi aveva, incarnando l’ottimismo e l’energia necessaria allo scopo di seguire il proprio sogno. Anche l’attore però non si è risparmiato nell’esaltare il regista:

“Le parole che userei per descrivere Paul King sono gioioso, divertente, disponibile, gentile. Era molto entusiasta del progetto e ha fatto tutto il possibile per dare vita alla sua visione. Ha preso un personaggio iconico come Willy Wonka, un personaggio venerato nella cultura, e lo ha inserito in una storia originale al di fuori dei limiti del materiale originale di Roald Dahl. E nel frattempo, ha diretto grandi numeri di danza e ha controllato le performance, non con un occhio critico, ma nella prospettiva di cercare realmente di portare più gioia nel mondo. È stata una grande luce guida”.

Paul King, quindi, è riuscito a dare corpo a un prequel sensazionale, affiancato da una schiera di produttori e sceneggiatori provenienti dai più importanti film dell’ultimo decennio (ma anche di quello precedente, basti pensare alla presenza di David Heyman, produttore di Harry Potter). Nel cast, oltre al già citato protagonista, spiccano figure di rilievo come Keegan-Michael Key, Peterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Jim Carter, Olivia Colman, e dulcis in fundo Hugh Grant, che avrà l’onore e l’onere di vestire i panni di un rappresentate della simpatica comunità degli Umpa Lumpa.

Clip e novità: l’Xbox di cioccolato e le ricette dei dolci

Nell’attesa del 14 dicembre, sui vari social non si sono risparmiati i commenti e le novità riferite al film. Come ad esempio, sull’account Twitter ufficiale si sono susseguite immagini, clip dal film, e piccoli giochi come ad esempio lo zodiaco di cioccolato, in cui ogni speciale dolcetto creato da Willy Wonka si riferisce a un segno zodiacale.

Inoltre, per non farsi mancare nulla, sono state diffuse anche le ricette dei dolcetti, una guida per coloro che vogliono provare a replicarli. Beh, più o meno: ad esempio, gli ingredienti per fare i Volacioc sono cioccolato al latte, marshmallow e caramello salato. Facile, in teoria, ma forse sugli effetti magici di questi dolcetti potrebbero esserci dei piccoli problemi… dopo tutto, la magia di Wonka non è così facilmente imitabile, ma sognare non guasta mai!

Don't be overwhelmed by all the sweet treats you'll encounter today. Willy Wonka's here to guide you to the perfect selection. 🍬✨ #WonkaMovie – Only in theaters December 15. pic.twitter.com/NepH02eLN3 — Wonka Movie (@WonkaMovie) October 31, 2023

Le sorprese non finiscono qui: qualcuno ha mai immaginato una console di cioccolato? L’Xbox sì! Infatti, in onore del film, è stata fatta uscire un’edizione speciale della console, con tanto di controller mangiabile, nell’apposita scatola. Che anche la stessa console sia mangiabile? Sinceramente, non proverei ad assaggiarla per scoprirlo, ma con Willy Wonka tutto è possibile.

Oltre al film, è stato persino scritto da Sibéal Pounder un libro, per ricalcare un po’ le radici letterarie da cui trae ispirazione tutta la storia. Infatti, citando l’attrice Sally Hawkins: “I libri di Dahl erano tutto: lo sono ancora e lo saranno sempre. Il suo lavoro, la sua scrittura è sempre stimolante ed emozionante”. Per questo, Wonka (libro) vuole seguire proprio questa traccia. Il romanzo uscirà in tutte le librerie a partire dal prossimo 3 gennaio, dando così l’opportunità a coloro che sono sempre in prima linea per dire “Meglio il libro!” di fare anche stavolta lo stesso, oltre che permettere ai lettori di godersi la storia lasciando che l’immaginazione delle parole possa ampliare ancora di più la magia di questo racconto.

Differenze tra le generazioni di Wonka

Oltre ai primi trailer e clip diffusi, soprattutto riguardanti le simpatiche danze di Hugh Grant in versione Umpa Lumpa, già dalle primissime immagini vediamo un cast coloratissimo, con personaggi che incarnano perfettamente lo stile dell’opera. Non solo il protagonista, infatti, ma anche Padre Julius, ovvero Rowan Atkinson, la signora Scrubitt, ovvero Olivia Colman, e tanti altri ancora, che danno identità e significato al film.

Si vedono subito le differenza tra questo Wonka, e quelli raccontati nei film precedenti: infatti, nel 1971, Gene Wilder incarnava un Willy Wonka ironico, anche inquietante a tratti, piuttosto cupo, dove quella sfavillante ed eccentrica follia non aveva una visione ottimistica, bensì tutt’altro. Per non parlare, invece, del Willy Wonka di Jhonny Depp, del 2005, ormai uomo rinchiuso dal dolore in un castello di cioccolato, che da sogno era divenuto prigione e scudo dalle emozioni della vita. Lo stesso Paul King ha dichiarato:

“Volevo presentare al mondo un Wonka da giovane, con gli occhi spalancati e pieno di speranza e ottimismo, prima che diventasse la versione di Gene Wilder di Willy Wonka che tutti conosciamo e amiamo. Una persona senza un soldo, ma che sognava un futuro migliore. Quel che volevo mostrare è lo sbocciare di un genio nel modo più straordinario che si possa immaginare: un uomo che scopre chi è, ma che trova anche una famiglia”.

Timothèe Chalamet, infatti, racconta un Wonka all’origine, sfarzoso, brillante e divertente; un Wonka che vuole trasmettere qualcosa di nuovo, qualcosa che non abbiamo visto, e ci riporta a stretto contatto con il nostro bambino interiore: la magia dei dolci, dei sogni, delle piccole gioie nel cibo, che era poi l’obiettivo di tutti quanti i Willy Wonka conosciuti – e che il Wonka del 2005 è riuscito a ricordare proprio grazie all’arrivo di un bambino, il piccolo Charlie, nella sua vita. Dopo tutto, bisogna essere un po’ bambini per sognare di aprire una fabbrica di cioccolato.

Insomma, Wonka si prospetta essere un film magico, che all’interno di questo clima natalizio ci trasporta in un mondo pieno di sogni, magia, ed emozioni, e che vuole anche trasmetterci l’importanza di realizzare i nostri sogni.

“Quando incontriamo Willy Wonka per la prima volta nel film, non appare come il personaggio che abbiamo conosciuto da bambini. È un giovane che arriva in questa strana città, un luogo magico e mistico. E arriva con una visione molto chiara di ciò che vuole che sia il futuro, e che crede sia possibile… e quindi non accetterà un ‘no’ come risposta. Sono convinto che non si diventa grandi inventori senza un forte senso di determinazione e la fede nell’impossibile. Non credo che sentendo qualcuno dire: ‘Beh, è impossibile’, abbia pensato: ‘Oh, beh, è così. Mi ritiro e mi arrendo’.”

Un film gioioso, che vuole raccontare l’importanza di avere una piccola luce in un mondo privo di sensazioni e sensibilità. Raccontare la gentilezza, l’entusiasmo, la bellezza nel credere che ogni singolo sogno si può realizzare. Dal 14 dicembre, Wonka, vi aspetta in tutti i cinema!