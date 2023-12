No Rest for the Wicked Anteprima: bellezza e azione ai The Game Awards 2023

I The Game Awards 2023 come sempre hanno saputo stupire e incuriosire durante l’arco di tutta la serata. Oltre al doveroso spazio lasciato ai migliori giochi dell’anno che sta per concludersi, diverse sono state le gustose novità che arriveranno durante il 2024. Tra i diversi titoli presentati, tra quelli che hanno riscosso il maggior interesse del pubblico vi è sicuramente No Rest for the Wicked, che si è mostrato in tutta la sua bellezza in un maestoso trailer. La curiosità sul titolo, in ogni caso, non è basata solamente sulla carenza di dettagli che sono circolati ma anche dalla bravura degli autori, Moon Studios e Private Division, che ormai da tre anni hanno unito le forze per offrire ai videogiocatori qualcosa di rivoluzionario. Sembra proprio che l’attesa stia per finire.

No Rest for the Wicked: i rami narrativi di un coinvolgente mondo

Moon Studios ha dato fondo a tutte le proprie capacità narrative per costruire il giusto background e il migliore sviluppo alle vicende raccontate nel gioco, creando un intricato ma avvolgente universo narrativo. Siamo nell’anno 841 e all’interno di un fittizio regno di fantasia, Re Harol è morto. Si pensava che la transizione per via di sangue del potere sarebbe stata rapida e indolore, o per lo meno lo pensava Magnus, presuntuoso e infantile figlio del regnante deceduto, che dovrà dimostrare di meritare il potere. La possibilità di sedersi sul trono e indossare la corona, infatti, ha scatenato una sanguinosa guerra per la successione. Nel frattempo, come se non bastassero questi disordini civili, dopo mille anni è tornata un’antica piaga per le vie del regno, la Pestilenza, che corrompe tutto e tutti coloro con cui entra in contatto. L’empia calamità diventa però un’ottima occasione per la Madrigale Celine, figura di spicco della Chiesa, per mettere in luce le proprie capacità di fronte al proprio dio. I protagonisti principali di queste vicende convergono tutti verso l’Isola Sacra, una remota zona del regno dove governo e ribelli si scontrano per il controllo delle antiche rovine che si trovano qui. E noi cosa c’entriamo in tutto questo?

All’interno di No Rest for the Wicked ricopriremo il ruolo di uno dei membri di Cerim, una milizia composta da mistici guerrieri dotati di poteri e capacità uniche, che svilupperemo e accresceremo nel corso della vicenda. Il nostro sacro compito è solamente uno: sconfiggere una volta per tutte la terribile Pestilenza. Nel corso dell’avventura, però, verremo catapultati nel pieno delle vicende che stanno sconvolgendo il regno, sia dal punto di vista mistico che da quello sociale. Non sarà semplice rimanere concentrati sulla missione quando inizieremo a toccare con mano le conseguenze degli scontri politici che stanno arrecando sofferenza e dolore al popolo. Dopotutto la malvagità può assumere diverse forme e non è detto che siano solamente quelle incarnate dalla Pestilenza che sta avvolgendo rapidamente il regno.

L’ultimo di una pluripremiata serie

Già dal racconto della trama, si capisce perfettamente che No Rest for the Wicked ha tutte le potenzialità per diventare un grande successo. D’altronde è figlio di due grandi studios che hanno saputo farsi conoscere a livello internazionale per la qualità delle proposte fatte al settore videoludico. Il primo è sicuramente Moon Studios, emerso dal settore indie con Ori and the Blind Forest prima e Ori and the Will of the Wisp poi. I due titoli hanno rapito l’attenzione del pubblico per la dinamica di gioco originale e per l’ambientazione onirica unica. A supporto della software house, inoltre, vi è poi Private Division, un’etichetta di Take-Two Interactive Software che può vantare piccoli capolavori come Olli Olli World, The Outer Worlds, After Us e l’indimenticabile Hades. Tutti giochi considerati al di fuori dei soliti schemi, che spiccano per nuove dinamiche, ambientazioni reinventate e alto livello di coinvolgimento. Impossibile non pensare che la formidabile coppia abbia voglia di stupire e sconvolgere ancora una volta con questa nuova avventura.

No Rest for the Wicked si presenta come un Action RPG che non possiamo chiamare classico. All’interno del trailer abbiamo potuto ammirare un mondo curato fin nei più piccoli dettagli, che definire pittorico è quasi limitativo. Utilizzando una grafica “pastellosa”, liberamente ispirata a quella sempre più comune che abbiamo ammirato e amato all’interno della serie Arcane, il titolo ci trasporta all’interno di questo mondo in bilico tra la luce e l’oscurità che si sviluppa anche in verticale. Viaggeremo all’interno di ampie location avvolte da un verde lussureggiante per poi cadere in oscure profondità cavernose, caratterizzate da desolazione e distruzione, accompagnati da un’unica certezza: i nemici da dover abbattere non saranno di certo pochi. Per riuscire a vincere in ogni scontro, saremo chiamati stavolta a combattere in maniera più precisa e strategica rispetto alla media dei titoli del genere. Saranno inoltre presenti anche personaggi psicologicamente profondi, tormentati dal proprio passato o dalle prospettive per il futuro, con i quali dovremmo interfacciarci e approfondire la conoscenza. Diversi elementi che rendono chiaro come Moon Studios e Private Division abbiano preso un genere videoludico con il preciso obiettivo di rivoluzionarlo.

Lo scopo di questa partnership era chiaro fin dall’inizio, nel 2020, quando iniziarono a lavorare al progetto. A febbraio del 2023, inoltre, Thomas Mahler, CEO e Game Director di Moon Studios, aveva chiarito la direzione intrapresa con un cristallino post su Twitter: o rivoluzioneranno il genere Action RPG, o saranno destinati a una lenta scomparsa. L’idea di Mahler è che per una software house famosa ma piccola, è fondamentale continuare a proporre titoli di successo se si vuole continuare a lavorare. Per questo o si punta sul sicuro o si rischia tutto. Vista la sfida sugellata digitalmente a Diablo e Pillars of Eternity, su quale delle due opzioni sia ricaduta la scelta è abbastanza palese. Purtroppo non si hanno ancora altre informazioni su ciò che ci aspetta all’interno di No Rest for the Wicked. Ciò che è certo è che il titolo uscirà prima su PC e poi successivamente su PlayStation 5 e Xbox Serie X|S. A noi non resta altro che aspettare l’1 marzo, data in cui è stata fissata una Wicked Inside, evento dedicato a chiarire molti dei dubbi e delle curiosità nate dopo la visione di questo avvincente trailer.

PIATTAFORME: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC

SVILUPPATORE: Moon Studios

PUBLISHER: Private Division

DATA DI USCITA: 2024

