Brawl Stars: mostrati tre nuovi brawler

Supercell ha pubblicato un nuovo episodio di Brawl Talk, presentato da Marzio e Dani, per parlare delle novità in arrivo su Brawl Stars, a partire da tre nuovi brawler.

Il primo è Mico, che sarà disponibile gratuitamente dal 14 dicembre. Si aggiunge a Lola e Gray per completare il trio di Brawlywood. Pensa infatti di essere il miglior attore/regista del settore, ma in realtà è il boom mic guy durante le riprese. Si tratta del primo brawler a saltare come attacco principale, dove non può essere colpito mentre salta, e fa danni quando atterra. Non ha molti punti salute e la sua ricarica è lenta. Con la super, salta molto alto in aria e voi deciderete dove farlo atterrare (il punto di atterraggio verrà visto anche dai nemici).

In occasione delle feste natalizie, tornano le Brawlydays con le skin a tema, in questo caso Dark Brawlydays Tales. Arriverà gratuitamente il 24 dicembre la skin Dark Angel Colt. Ogni giorno ci saranno dei regali nello shop, a partire dall’update che dovrebbe arrivare il 12 dicembre, e fino al 26 dicembre.

Torna questo mese anche l’evento “Show degli overdrive”, con 6 nuovi, tra cui quello di Mico, e poi Leon, Fang, Edgar, Dynamike e Crow. Verranno poi introdotte la modalità 5v5.

Per quel che riguarda gennaio, il brawler leggendario in arrivo è Kit, un gatto che fa parte di una nuova area del parco, gli Starr Toon Studios, che ha recitato in diversi cartoni animati. Con l’attacco base, sferra colpi rapidi a corto raggio con gli artigli. Con la super, salta sulla schiena dei nemici o degli alleati. Se salta su un alleato, cura se stesso e l’alleato, lanciando gomitoli. Se si attacca ad un nemico, lo graffia per un certo periodo di tempo. Sulla schiena, Kit diventa invulnerabile, e scenderà solo dopo del tempo, o quando avrà abbattuto il nemico.

In arrivo anche le Starr Toon Skin, dedicate ai cartoni animati. Sono state mostrate quelle di Colette, Stecca e Spike.

Il Pass sarà acquistabile solo in-app, senza possibilità di acquistarlo con gemme, ma aumenteranno i premi nelle soglie gratuite. A gennaio arriverà anche il Brawl Pass Plus. Dal 4 gennaio partirà la prima season mensile, subito dopo la fine del Circo Bizzarro.

Infine, sono stati mostrati i terzi brawler in arrivo, Larry & Lawrie, che rappresentano la legge dello Starr Park. Larry, il bot buono, come attacco base lancia biglietti che colpiscono un’area ed esplodono due volte. Con la super, chiama suo fratello Lawrie, il bot cattivo, lanciandolo nella mischia. Lawrye colpirà il bersaglio più vicino con la sua arma. Arriveranno una settimana prima della stagione di febbraio.

Il secondo pass mensile dell’anno sarà dedicato al capodanno cinese, con arrivo di skin a tema. Sono state inoltre mostrate altre skin che arriveranno in futuro su Brawl Stars.

Qui sotto potete vedere il Brawl Talk per intero.