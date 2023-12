Steamworld Build: è arrivato l’aggiornamento natalizio

In queste ultime ore Thunderful ha reso disponibile un’aggiornamento gratuito a tema natalizio per Steamworld Build, il gestionale sviluppato da The Station uscito ad inizio mese. L’update si chiama Jingle Bolts, e per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia. Inoltre, gli sviluppatori fanno sapere che nel 2024 arriveranno nuovi aggiornamenti.

Questa la descrizione dall’aggiornamento, dalla pagina Steam del gioco:

L’inverno arriva oggi a SteamWorld con il lancio dell’aggiornamento gratuito Jingle Bolts per SteamWorld Build su tutte le piattaforme

L’aggiornamento trasforma la vostra città mineraria da una regione selvaggia del West a un paese delle meraviglie invernale innevato con tutto lo spirito festivo.

Anche i vostri cittadini abbracciano le festività con cappelli stagionali e teste di pupazzo di neve e c’è un’intera gamma di nuovi oggetti a tema natalizio, tra cui alberi di Natale, recinzioni di bastoncini di zucchero, pupazzi di neve e persino una capra di Natale… aspetta…

Jingle Bolts è il primo aggiornamento stagionale gratuito per SteamWorld Build, con altri aggiornamenti previsti nel 2024!

Queste invece le caratteristiche generali del gioco:

Realizza una vivace città mineraria ispirata al vecchio West con SteamWorld.

Evita che i tuoi steambot diventino irascibili, assicurandoti di soddisfare i loro complessi bisogni

Scava in profondità ed espanditi, producendo risorse da impiegare nella ricerca di antiche tecnologie

Difendi la tua miniera dagli inquietanti vermionti che si nascondono nelle viscere della città

Scambia risorse alla stazione ferroviaria locale e dai il benvenuto a visitatori speciali che ti daranno una mano

Cinque diverse mappe piene di segreti, per gli esploratori più esigenti

Sviluppato da zero sia per il mouse che per il controller, a seconda delle tue esigenze.

Quattro livelli di difficoltà, tra cui una in stile sandbox per i costruttori più accaniti!

Qui sotto potete vedere il trailer dall’aggiornamento Jingle Bolts, ricordando c che SteamWorld Build è disponibile su PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, anche attraverso Game Pass.