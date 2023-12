The Day Before è un disastro: la maggior parte delle recensioni sono negative su Steam

L’MMO di sopravvivenza a base di zombie The Day Before è uscito come titolo Early Access e il lancio del gioco è stato accolto con una certa negatività dalla sua base di giocatori. Al momento in cui scriviamo, il gioco si trova a quasi 11.000 recensioni di giocatori su Steam, con una valutazione complessiva di “Estremamente Negativa”.

Le recensioni negative elencano diversi motivi per cui il gioco è stato giudicato negativamente, con diverse recensioni che lo accusano di rappresentare in modo errato il suo genere. Invece di essere un gioco di sopravvivenza open world, The Day Before sembra essere uno sparatutto di estrazione che si svolge in una mappa relativamente piccola.

I giocatori hanno anche criticato gli aspetti tecnici del gioco, tra cui la lentezza del gioco online che rende insoddisfacenti i combattimenti contro altri giocatori e vari bug presenti nel gioco. Un giocatore afferma che è possibile cadere attraverso il pavimento del gioco e rimanere bloccati mentre si gioca.

A seguito delle reazioni negative, lo sviluppatore FNTASTIC ha chiuso le discussioni nella maggior parte dei canali del server Discord di The Day Before. Lo studio ha rilasciato una dichiarazione in cui spiega di aver bisogno di arginare l’eccessiva tossicità che si è venuta a creare dopo l’uscita del gioco.