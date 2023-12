No Man’s Sky: le spedizioni ritorneranno per un tempo limitato

Lo sviluppatore Hello Games ha annunciato che, per celebrare le festività natalizie, riporterà in auge le spedizioni a tempo limitato di No Man’s Sky dell’anno scorso. In questo modo i giocatori che potrebbero essersi persi queste spedizioni la prima volta potranno ottenere le loro ricompense.

Si inizierà con la Spedizione Utopia, che sarà disponibile fino al 15 dicembre. Successivamente, i giocatori potranno affrontare la Spedizione Singolarità fino al 22 dicembre. Dal 22 al 29 dicembre i giocatori potranno affrontare la Spedizione Cartografi del 2021, prima di concludere con la Spedizione Voyagers fino all’8 gennaio.

Tutte queste spedizioni ricompenseranno i giocatori con oggetti unici che potranno essere utilizzati nel gioco principale. Ad esempio, la spedizione Singularity ricompenserà i giocatori con un set di personalizzazione del personaggio robotico al suo completamento, mentre Cartographers darà ai giocatori una serie di ricompense, come l’Exotic Wingpack e l’astronave Golden Vector.

Hello Games ha recentemente presentato il suo prossimo titolo principale. Intitolato Light No Fire, il nuovo gioco sarà altrettanto massiccio e ambizioso di No Man’s Sky. Lo studio ha annunciato il gioco con un trailer durante i The Game Awards 2023.