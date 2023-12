Call of Duty Modern Warfare 3: gli sviluppatori rispondono alla battuta di Christopher Judge ai The Game Awards 2023

Ai The Game Awards 2023, un’osservazione scherzosa fatta dal doppiatore di God of War, Christopher Judge, sulla lunghezza del suo discorso di accettazione per aver vinto il premio come miglior performance per il suo lavoro nel ruolo di Kratos l’anno scorso ha attirato le ire degli sviluppatori di Call of Duty. Scherzando sulla lunghezza del suo discorso dell’anno scorso, Judge ha dichiarato che il suo discorso era più lungo della campagna di Call of Duty: Modern Warfare 3:

Non ho intenzione di stare qui a fare lunghi discorsi. Mi atterrò al copione. Niente discorsi di otto minuti come l’anno scorso. Ma il fatto divertente è che il mio discorso è stato più lungo della campagna di Call of Duty di quest’anno.

Come riportato da IGN, gli sviluppatori che hanno lavorato a Call of Duty sembrano però essersi opposti all’osservazione e alcuni di loro si sono rivolti ai social media per esprimere le loro lamentele. L’ex sviluppatore di Call of Duty, Ajinkya Limaye, ha osservato che, sebbene le osservazioni di Judge fossero divertenti, Call of Duty batte ancora i giochi di God of War in altri parametri.

Nelson Plumey, direttore artistico associato di Treyarch, si è unito alla discussione con la sua osservazione, commentando che i giochi di God of War hanno un coinvolgimento degli utenti inferiore a quello dei titoli di Call of Duty. Darcy Sandall, sviluppatore di Sledgehammer, è intervenuto dicendo che un evento che celebra i risultati ottenuti nel settore dei videogiochi non dovrebbe contenere questo tipo di commenti. Darcy Sandall, sviluppatore di Sledgehammer, è intervenuto dicendo che un evento che celebra i risultati ottenuti nel settore dei videogiochi non dovrebbe contenere questo tipo di commenti.

L’ultima uscita di Call of Duty, Modern Warfare 3, è stata oggetto di numerose critiche per la sua campagna. Il gioco ha finito per avere una delle campagne peggio recensite del franchise, che fa uso di parti disparate delle sue mappe multigiocatore per creare livelli per giocatore singolo. Per maggiori dettagli, consultate la nostra recensione di Call of Duty: Modern Warfare 3. Il premio assegnato dal giudice quest’anno, la migliore interpretazione, è stato vinto da Neil Newbon per il suo lavoro nel ruolo di Astarion nell’epico RPG Baldur’s Gate 3 di Larian Studios.