Genshin Impact: Rose e Moschetti sarà disponibile dal 20 dicembre

Hoyoverse ha annunciato l’arrivo della versione 4.3 di Genshin Impact, intitolata “Rose e moschetti”, per il 20 dicembre. Dato che la crisi più grande che Fontaine abbia mai visto è stata risolta, nella versione 4.3 il ritmo dell’avventura rallenterà per celebrare una delle tradizioni più importanti di Fontaine, la Festa di Fontinalia. Inoltre, la versione 4.3 vedrà l’aggiunta di due nuovi personaggi giocabili, Navia la presidentessa della Spina di Rosula e Chevreuse la capitana della Pattuglia speciale, insieme a una serie di aggiornamenti e ottimizzazioni. Hoyoverse ha anche annunciato che il Genshin Concert 2023: Melodies of an Endless Journey verrà trasmesso il 22 dicembre alle 19:00 (UTC+8) su YouTube, Twitch, TikTok e X (Twitter). Quest’anno il Genshin Concert ha fatto un salto di qualità con l’uso di tecnologie innovative di XR (realtà estesa), AR (realtà aumentata) e di animazione, che integrano le esibizioni della London Philarmonic Orchestra e dei musicisti internazionali in alcune delle scene e attrazioni più emozionanti ed evocative di Genshin Impact. Trovate il trailer della versione 4.3 di Genshin Impact qui sotto.

Quest’anno la Festa di Fontinalia verrà celebrata con un Cinefestival unico che, oltre a offrire divertimento e attività interessanti, onora la tradizione di commemorare i leggendari cavalieri di Loch che accolsero a Fontaine l’Archon di Hydro, Egeria. I fratelli Kamisato, il viaggiatore e Chiori, la rinomata stilista della Boutique Chiori, formeranno un gruppo inaspettato guidato da Furina per lavorare su un film. Nella Festa di Fontinalia saranno disponibili anche dei mini giochi, come Inquadrature magistrali nel quale i partecipanti dovranno provare diverse angolazioni e tecniche di narrazione per realizzare un cortometraggio. I giocatori potranno ricevere varie ricompense del festival, inclusa la claymore da 4 stelle Spada magica del Super Signore Supremo.

Articoli Consigliati DNF Duel: nuovo trailer su Battle Mage Metaphor ReFantazio Anteprima: una nuova IP dal potenziale surreale

In quest’atmosfera festiva, Navia e Chevreuse, due esperte di armi da fuoco, faranno il loro debutto come personaggi giocabili. Navia, la rinomata presidentessa della Spina di Rosula, dotato di claymore, ed è in grado di sparare proiettili di cristallo di Rosula con il suo elegante ma letale Piombrello. Il numero dei proiettili varia in base ai Bossoli di cristallo, che può accumulare ottenendo frammenti elementali dalle reazioni di Cristallizzazione o dal suo Tripudio elementale. Chevreuse, un’altra grande esperta di armi da fuoco, debutterà come personaggio di Pyro da 4 stelle dotato di polearm. La capitana della Pattuglia speciale usa il suo moschetto per sparare proiettili che infliggono danni da Pyro ad area mentre si prende cura della squadra ripristinando i PS del personaggio attivo attraverso la sua abilità elementale. Chevreuse è in grado di fornire una potenza di fuoco maggiore tramite una granata che esplode disperdendo un gran numero di proiettili secondari esplosivi.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.