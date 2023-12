Twinkly Curtain Recensione: accendiamo il Natale!

Se pensi al Natale e alle sue luminarie, non puoi non pensare a Twinkly, soprattutto dopo aver già provato alcuni dei prodotti dell’azienda italiana. E tra i tanti prodotti destinati ad illuminare il Natale, è presente anche Twinkly Curtain, prodotto inviatomi dall’azienda per dare un tocco più luminoso ai miei addobbi natalizi esterni. Ovviamente, per recensire Curtain ho dovuto attendere l’arrivo di questo magico periodo, e dopo aver installato e testato queste luci “a tenda” (ci sarà un motivo se si chiamano Curtain), sono pronto a dire la mia in questa recensione.

Twinkly Curtain: installazione (quasi) senza problemi

Twinkly Curtain si presenta come detto prima come una serie di luci che cadono a tenda ed è composto da 210 LED RGB ed è destinato agli addobbi interni e soprattutto esterni. La sua lunghezza è pari a 1.5 metri, mentre i vari fili che danno l’effetto a tenda (e quindi scendono verso il basso) sono lunghi 2.1 metri. La qualità dei materiali e dei LED si presenta sempre ottima (come ormai da abitudine per i prodotti Twinkly) e forse, l’unica pecca di queste luci è il fatto che per scogliere i vari led ed estenderla bisogna perderci un po’ di tempo, dato che questi tendono ad incastrarsi e aggrovigliati tra di loro (come mostrato in una delle foto presenti in questa recensione). Inoltre, dopo aver installato Curtain attraverso le ringhiere del balcone, essendo i vari cavi ravvicinati tra di loro, in alcune occasioni tendono nuovamente ad aggrovigliarsi. Dunque, bisogna armarsi di un po’ di pazienta per sciogliere i cavi quando questo accade!

Un Natale più luminoso del solito…

Dopo aver installato a vostro piacimento Twinkly Curtain, non resta che accendere le luci! Curtain propone come di default un pulsante che presenta pochi motivi luminosi, ma che di base potrebbero già andar bene per rendere speciali le vostre luminarie esterne/interne. Si va dal bianco puro ai vari colori ed effetti, seppur con tutti i limiti del caso. Per ampliare a dismisura le potenzialità di questo prodotto, come sempre non possiamo far altro che affidarci all’App di Twinkly, che come sempre dà migliaia di possibilità sia in termini di colori (parliamo di 16 milioni di colori), che in termini di effetti. Se siete già ferrati con l’App, vi basta soltanto decidere i colori da assegnare a Curtain e l’effetto desiderato; se siete novizi invece, ci vorrà poco per capirne il funzionamento. Volete migliaia di colori che si alternano tra di loro, potete averli. Volete colori fissi per tutta la serata? Non c’è problema! Volete che titaneggino il rosso, il bianco e il verde, ossia i colori simbolo del natale? Non vi resta che settarli tramite l’App! Sul serio, l’unico limite è la vostra immaginazione! É difficile non ammettere che rispetto alle luci che utilizzavo lo scorso anno nei miei addobbi natalizi, con Twinkly Curtain ho fatto enormi passi in avanti e il salto di qualità è visibile ogni volta che cala la sera e le luci entrano in funzione!

… ma anche più costoso!

Tessute le lodi di Twinkly Curtain, è bene parlare del prezzo del prodotto! A differenza della maggior parte delle luminarie di Natale, poco costose e ovviamente di qualità inferiore, Curtain viene proposto ad un prezzo di 119.99 euro, anche se attualmente è possibile acquistarlo sotto i 100 euro tramite Amazon. Il prezzo del prodotto tende dunque ad essere un po’ alto, considerando soprattutto la lunghezza (1.5 metri a mio avviso sono un po’ pochi). Di certo, con un metraggio superiore Curtain sarebbe diventato la luminaria natalizia definitiva, ma vista la qualità delle luci LED proposte, difficilmente Twinkly avrebbe mantenuto questo prezzo. Di certo, il costo del prodotto spaventa e molti potrebbero optare per acquistare più prodotti di qualità inferiore ed illuminare più aree della propria casa, ma difficilmente le altre luci sul mercato riuscirebbero a garantire la resa di Curtain.

Ahimè però, rispetto allo scorso anno quando il balcone di casa mia era completamente illuminato, con l’avvento di Twinkly Curtain la qualità e l’intensità delle luci sarà anche livellata verso l’alto, ma con 119.99 euro non riuscire a ricoprire l’intera ringhiera del balcone lascia un po’ di vuoto (in tutti i sensi) che per esser colmato richiederebbe un esborso economico sproporzionato. Infatti, esiste anche una versione del prodotto composta da 400 LED, ma in questo caso il prezzo aumenta a 199.99 euro. Caro Natale, quanto mi costi!

Twinkly Curtain è è in grado di sprigionare luci così intense e così personalizzabili da rendervi l’invidia del vostro vicinato. Le luci vanno installate correttamente per avere l’effetto desiderato, ma la resa finale sarà difficilmente pareggiabile dai LED di altre marche. Visto il prezzo del prodotto, in molti potrebbero optare per investire il proprio budget in quantità e non in qualità, ma a mio avviso a parità di condizioni, Curtain ha la capacità di oscurare tutte le altre luminarie. Solo un consiglio cara Twinkly: fare Curtain un po’ più lunga non ti avrebbe fatto poi così male!