Skull and Bones: annunciata closed beta

Durante la cerimonia dei The Game Awards 2023, Ubisoft ha annunciato che Skull and Bones uscirà il 16 febbraio 2024. L’action-RPG piratesco open-world in cooperativa sarà giocabile attraverso una nuova Closed Beta dal 15 al 18 dicembre prima di salpare per tutti i giocatori a febbraio con cross-play e cross-progression su PlayStation 5, Xbox Series X | S, Amazon Luna e Windows PC attraverso l’Epic Games Store e Ubisoft Connect. I giocatori possono abbonarsi a Ubisoft+ su PC e Amazon Luna. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

Crea una varietà di navi uniche, stringi improbabili alleanze e partecipa a emozionanti battaglie navali per superare le difficoltà e portare il caos nei mari. Partecipa alla creazione di un mondo coinvolgente che introduce nuove sfide e caratteristiche a ogni stagione. Con la scusa di apprendere da spietati fuoriclasse, uomini e donne comuni naufragati si creano un nome nei mari senza legge dell’Oceano Indiano, con un solo obiettivo in mente: riuscire rovesciare chi era al potere e competere l’uno con l’altro per governare come il più famigerato re dei pirati. Sulla base di un ambizioso piano pluriennale post-lancio, il gioco sarà regolarmente aggiornato con nuovi contenuti, attività, storie e sfide che saranno gratuite per tutti i giocatori. L’edizione Premium offrirà fino a 3 giorni di accesso anticipato e la “Ballad of Bloody Bones Collection”, che aggiunge una serie di oggetti cosmetici per il capitano e le navi e contenuti aggiuntivi. Di seguito una panoramica tramite la pagina PlayStation:

Entra nel pericoloso paradiso di Skull and Bones, un gioco ispirato alla storia dell’Oceano Indiano durante l’epoca d’oro della pirateria. Crea diverse navi uniche per sopravvivere, prosperare e regnare in un mondo immersivo che introduce nuove sfide e funzionalità con ogni nuova stagione. Fai attenzione a questo mondo aperto e selvaggio: ci sono predatori in agguato dietro ogni angolo. Lunga vita ai pirati!

Skull and Bones sarà disponibile il 16 febbraio 2024 su PS5, Xbox X|S e Windows PC attraverso Epic Games Store, Ubisoft Store e Amazon Luna.