Resident Evil 4 VR è finalmente disponibile

Resident Evil 4 su PS5 ha ottenuto un importante aggiornamento, introducendo la modalità VR nel gioco. I possessori della versione PS5 del gioco possono ora giocare alla modalità VR di Resident Evil 4 tramite PlayStation VR2. Sul PlayStation Store è ora disponibile anche una demo della modalità VR.

Resident Evil 4 VR Mode cambia la prospettiva del gioco in prima persona, portando un nuovo livello di immersione nel titolo. I giocatori possono ora trovarsi faccia a faccia con i nemici Ganados del gioco e comprendere la vera portata di alcuni dei nemici più grandi del gioco. Il titolo è il terzo gioco della serie ad avere una modalità VR esclusiva per PlayStation, dopo Resident Evil 7 Biohazard e, più recentemente, Resident Evil Village. La modalità VR si avvale del display HDR 4K del visore PS VR2 e dell’audio 3D per un’immersione totale. Inoltre, utilizza anche dei controller Sense, consentendo ai giocatori di usare diversi gesti quando intraprendono azioni come ricaricare le armi o usare il coltello per parare o abbattere i nemici.

Di seguito una panoramica di RE 4 Remake:

Sopravvivere è solo l’inizio. Sono passati sei anni dalla catastrofe biologica di Raccoon City. L’agente Leon S. Kennedy, uno dei sopravvissuti all’incidente, è stato inviato a salvare la figlia rapita del presidente. La individua in un villaggio europeo sperduto, dove gli abitanti hanno decisamente qualcosa che non va, e il sipario si alza su una storia di salvataggi spericolati e orrori indicibili, in un intreccio di vita e morte, terrore e catarsi. Con un’esperienza di gioco modernizzata, una trama reinventata e grafica ricca di dettagli vividi, Resident Evil 4 segna la rinascita di un colosso del settore. Rivivete l’incubo che ha rivoluzionato il survival horror.

Il remake di Resident Evil 4 è uscito all’inizio di quest’anno ed è disponibile su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X/S.