Suicide Squad Kill the Justice League nuovo trailer sui supereroi corrotti

Warner Bros. Games e DC hanno presentato durante i The Game Awards 2023 un nuovo trailer del prossimo sparatutto d’azione in terza persona di Rocksteady Studios, Suicide Squad: Kill the Justice League. Il video porta sotto i riflettori la minaccia nemica emergente che ha divorato Metropolis: con la Justice League corrotta (Batman, Green Lantern, Flash e Superman) governata da Brainiac e la città assediata da forze aliene ostili, Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e King Shark devono unirsi e affrontare una missione impossibile per salvare la Terra e mettere fuori gioco i più grandi supereroi DC del mondo.

Suicide Squad: Kill the Justice League è uno sparatutto d’azione-avventura in terza persona originale e innovativo, sviluppato da Rocksteady Studios, creatori della serie campione d’incassi di Batman: Arkham. Al suo interno, i giocatori vestono i panni di Harley Quinn (alias dott.ssa Harleen Quinzel), Deadshot (alias Floyd Lawton), Capitan Boomerang (alias Digger Harkness) e King Shark (alias Nanaue), per affrontare una missione impossibile attraverso Metropolis per salvare la Terra e sconfiggere i più grandi supereroi DC del mondo, la Justice League. Di seguito una panoramica del gioco:

Scoprite le origini della famigerata Task Force X (alias Suicide Squad) di Amanda Waller e vestite i panni di Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e Re Squalo mentre con riluttanza intraprendono la missione assegnatagli: uccidere i più grandi supereroi DC del mondo, cioè la Justice League. Con una storia originale ambientata nell’enorme città open-world di Metropolis, Suicide Squad: Kill the Justice League pone i quattro supercriminali DC in rotta di collisione con un’invasione aliena e con i supereroi DC, ora decisi a distruggere la città che avevano giurato di proteggere. Allo stesso tempo, la Suicide Squad non deve dimenticare gli esplosivi letali impiantati nelle loro teste e che potrebbero esplodere al minimo segno di ribellione.

Suicide Squad: Kill the Justice League uscirà il 2 febbraio 2024 per Xbox Series X/S, PS5 e PC.