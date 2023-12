DOOM 30th Anniversary, tre decenni infernali!

DOOM 30th Anniversary, sembra ieri che il più celebre First Person Shooter di sempre è stato lanciato sul mercato, eppure sono passati trenta lunghi anni. Il rilascio del titolo sul mercato statunitense risale infatti al dieci Dicembre 1993 e da allora il successo stratosferico del titolo non si è mai letteralmente fermato. Il leggendario gioco cult ideato dal geniale duo John Romero & John Carmack è stato inizialmente rilasciato con l’innovativa formula dello shareware, ovvero la possibilità di provare i primi livelli e poi acquistare il pacchetto completo, che veniva fra l’altro venduto per posta fisica, in tempi in cui il web popolare stava ancora muovendo i primi passi. Un successo che cresce giorno dopo giorno, fino al punto che, nel 1995, c’erano più copie di DOOM installate sui computer che di Windows! Ormai DOOM è entrato di diritto come pietra miliare nella storia dei videogiochi.

Lo stesso John Romero, ha voluto ricordare l’evento con un breve post sul social network Twitter scrivendo le parole celebrative che potete leggere a questo LINK. Anche tante altre realtà del settore sviluppo hanno voluto festeggiare l’evento, tra cui spiccano Bethesda, attuale detentrice dei diritti sulle opere id Software, Obsidian, Undead Labs, Inxile Entertainment, e molti altri, oltre all’intera stampa videoludica.

“Buon trentesimo anniversario, Doom. Sono davvero grato di essere stato un membro di questo incredibile team di sviluppo. Ringrazio tutti per aver giocato ai nostri titoli e grazie per aver tenuto in vita Doom per tutti questi anni“. (John Romero)

DOOM 30th Anniversary arriva, ovviamente, un paio di anni dopo rispetto alle celebrazioni di un altro trentennale, ovvero quello della fondazione di id Software di cui abbiamo parlato in questa pagina. Anche Retro Village si unisce ai festeggiamenti per questo titolo iconico, vera pietra miliare della storia dei videogiochi. Tanti auguri DOOM!