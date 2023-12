Pokemon Home: in arrivo la versione 3.2.1

Ad agosto è stata rilasciata la versione 3.1.0 per Pokemon Home. La patch risolveva un bug per cui le abilità modificate non vengono trasferite tra i giochi. Trovate maggiori informazioni qui. Tramite l’account di @SerebiiNet è stata annunciata la data di rilascio per la versione 3.2.1 per Pokemon Home. La nuova patch sarà disponibile a partire dopo il periodo di manutenzione previsto per il 14 e 15 dicembre. Trovate maggiori informazioni qui. Di seguito l’annuncio:

Pokémon HOME sarà sottoposto a manutenzione dal 14 dicembre alle 00:00 UTC fino alle 06:00 UTC del 15 dicembre. Questa manutenzione coincide con l’aggiornamento alla versione 3.2.1 che verrà rilasciato per Nintendo Switch che probabilmente avrà la connettività a Pokémon Scarlatto & Violetto per il DLC Il Disco Indaco.

Di seguito una panoramica dell’app tramite il sito ufficiale:

Pokémon HOME è un servizio basato su cloud per Nintendo Switch e dispositivi mobili compatibili, pensato come un luogo in cui tutti i Pokémon possono riunirsi. Se colleghi lo stesso account Nintendo sia alla versione di Pokémon HOME per Nintendo Switch, sia a quella per dispositivi mobili, potrai accedere agli stessi Box Pokémon su entrambe le versioni dell’applicazione! Usa il tuo dispositivo mobile per scambiare Pokémon dovunque sei e in qualsiasi momento! Puoi scambiare Pokémon tramite Pokémon HOME con il tuo dispositivo mobile in quattro modi. A partire dalla versione 3.0.0,è possibile collegare Pokémon HOME a Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.​ I Pokémon che possono essere trasferiti sono limitati a quelli che possono apparire in ciascun gioco di destinazione. Inoltre, il teratipo dei Pokémon trasferiti in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto da altri giochi dipenderà dal loro tipo (o tipi).​​

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.