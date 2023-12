Skull and Bones: dettagli della closed beta

Come vi abbiamo già fatto sapere, a breve inizierà una nuova closed beta di Skull and Bones. Sarà possibile testare il titolo piratesco di Ubisoft dal 15 al 18 dicembre, su PC (Ubisoft Connect ed Epic), PlayStation 5 e Xbox X|S. Qui sotto il nuovo trailer.

Articoli Consigliati Pokémon Scarlatto e Violetto: continuano le Battaglie Raid Teracristal con Dialga e Palkia Rise of the Ronin Anteprima: il Giappone feudale secondo Team Ninja

Sul sito ufficiale sono scritti i vari dettagli:

Accesso: Solo su invito – vedete sotto per maggiori informazioni.

Piattaforme: PC (Ubisoft Connect & Epic), PS5, Xbox X|S

Precaricamento: 12 dicembre, 10:00 ora italiana

Inizio: 15 dicembre, 3:oo di mattina ora italiana

Fine: 18 dicembre 9:00 di mattina ora italiana

Tempo massimo: 6 ore

Lingua: Solo inglese

Limite di tempo della closed beta:

Per questa Closed Beta, il tempo di gioco è limitato a 6 ore e si può utilizzare il tempo assegnato in qualsiasi momento tra il 15 e il 18 dicembre.

Il limite di tempo di 6 ore viene conteggiato solo quando si è in una sessione di gioco (cioè quando si “Inizia la partita” o “Continua la partita”). Si noti che anche il tempo di inattività nei menu quando si viene caricati nel mondo di gioco viene conteggiato nel tempo totale di gioco. Una volta usciti dal gioco, il contatore si fermerà e si potrà riprendere a giocare finché la Closed Beta è attiva e se si è ancora entro il limite di tempo di 6 ore. Al termine delle 6 ore, la sessione di gioco terminerà e il gioco non sarà più accessibile.

Partecipanti e inviti agli amici:

Se sarete selezionati per partecipare alla Closed Beta di Skull and Bones, riceverete un invito al vostro indirizzo e-mail registrato su Ubisoft Connect. Controllate la cartella spam nel caso in cui la posta venga reindirizzata lì. Tutti i partecipanti potranno invitare fino a 2 amici a partecipare alla Closed Beta. Gli amici invitati dovranno avere un account Ubisoft Connect registrato.

Per invitare un amico:

Nell’e-mail di conferma ricevuta, selezionare Invita i miei amici.

Selezionate Invita nell’elenco degli amici di Ubisoft Connect, accanto al nome utente del vostro amico.

Il vostro amico riceverà l’invito all’indirizzo e-mail associato al suo account Ubisoft.

Dettagli della closed beta

scopri l’isola rossa e la costa dell’africa

All’interno dell’Isola Rossa si trova il covo di pirati di Sainte Anne. Governato da John Scurlock, il boss locale con cui avrete a che fare durante la vostra ascesa al vertice del mondo dei pirati. Questo covo è una zona sicura in cui è possibile interagire con altri giocatori, costruire le proprie navi, armi ed equipaggiamenti con l’aiuto degli abili artigiani che vi si sono stabiliti. Potrete accedere a un magazzino per conservare il vostro bottino, riparare la vostra nave, vendere le merci che avete liberato da ricchi mercanti e altro ancora.

Esplorate le Isole Rosse, la Costa d’Africa e i mari aperti durante la Closed Beta, incontrando le diverse fazioni presenti nel gioco e affrontandole pacificamente o in combattimento. Nel farlo, tenete d’occhio le opportunità di accrescere la vostra infamia e le vostre ricchezze, così come le aree nascoste dove potete gettare l’ancora per rifornirvi di munizioni o interagire con i venditori per adempiere ai contratti o acquistare oggetti rari. Assicuratevi però di tracciare la rotta con saggezza, o rischierete l’ammutinamento del vostro equipaggio se uscirete dai limiti.

Qui sotto potete vedere le specifiche PC per Skull and Bones, mentre ulteriori dettagli li potete vedere nel già segnato link al sito ufficiale. Vi ricordiamo infine che il gioco arriverà il 16 febbraio 2024, sempre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.