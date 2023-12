Welcome to ParadiZe: pubblicato il gameplay trailer

Annunciato lo scorso mese, nelle ultime ore è stato pubblicato il gameplay trailer di Welcome to ParadiZe, survival/crafting game di NACON ed Eko Software. Il filmato, che potete vedere in fondo alla notizia, mostra diversi aspetti del gioco, che sarà poi disponibile dal 29 febbraio 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Qui sotto invece altre informazioni sul gioco:

Hai mai sognato di avere uno zombie in casa? Immagina le possibilità offerte da uno zombie che ti difende, costruisce le tue barricate e ti aiuta a combattere i suoi simili!

Da solo o con altri, cerca di sopravvivere all’apocalisse nel mondo aperto di ParadiZe. Combinando sopravvivenza, combattimento e creazione in un mondo aperto multiplayer, devi diventare il sopravvissuto più abile e intelligente per dominare le fazioni nemiche ed evitare di essere mangiato, soprattutto da Miss Daisy, il primo elefante zombi nella storia degli zombi. Benvenuti all’uscita di ParadiZe il 29 febbraio 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Qui sotto potete vedere il trailer.