Baldur’s Gate 3: Larian consiglia ai giocatori Xbox di aggiornare manualmente la console, per la correzione dei crash sui salvataggi

Larian Studios consiglia ai giocatori di Baldur’s Gate 3 su Xbox Series X/S di aggiornare manualmente la propria console per risolvere un problema che causa la perdita dei salvataggi.

Lo studio ha anche dichiarato di aver rilasciato un piccolo aggiornamento contenente correzioni di stabilità per il gioco appena uscito sulla console Microsoft.

“Siamo consapevoli del problema della scomparsa dei salvataggi dopo un crash”, ha scritto il team di sviluppo sui propri account social. “È disponibile un aggiornamento da parte di Xbox per risolvere alcuni di questi problemi; si prega di aggiornare manualmente la propria Xbox attraverso il menu di sistema”.

Dopo che la sua uscita è stata ritardata di alcuni mesi a causa di problemi tecnici, l’RPG di Larian è stato fatto uscire un po’ a sorpresa su Xbox Series X/S in concomitanza con i The Game Awards della scorsa settimana, dove il titolo ha vinto ben sei premi, tra cui quello di Game of the Year.

Oltre all’ambito premio di Gioco dell’anno, il gioco si è aggiudicato i premi per Best Performance, con Neil Newbon, Best Community Support, Best RPG, Best Multiplayer e Player’s Voice.

Baldur’s Gate 3, uscito su PC ad agosto e poi su PS5 e Mac il mese successivo, è uno dei titoli più acclamati dalla critica dell’attuale generazione (e più in generale dell’intera storia del gaming) ed è stato anche un grande successo commerciale.

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale di Larian Studios, in cui annuncia l’update su Xbox Series X/S, e consiglia di aggiornare la console.

Xbox players, we’ve pushed a small update to Baldur’s Gate 3 containing stability fixes.

We're aware of the issue of saves disappearing after a crash. An update is available from Xbox to help with some of these issues, please manually update your Xbox through the system menu.

— Baldur's Gate 3 (@baldursgate3) December 11, 2023