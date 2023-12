Pokémon Scarlatto e Violetto: continuano le Battaglie Raid Teracristal con Dialga e Palkia

Continua ad andare avanti l’evento di Pokémon Scarlatto e Violetto con Dialga e Palkia, in attesa del tesoro dell’Area Zero Parte II: Il disco indaco, in arrivo il 14 dicembre.

Sfidate Pokémon leggendari nelle Battaglie Raid Teracristal. Dialga appare nelle Battaglie Raid Teracristal a 5 stelle di Pokémon Scarlatto e Palkia appare nelle Battaglie Raid Teracristal a 5 stelle di Pokémon Violetto. Entrambi i Dialga e Palkia che appaiono durante questo evento hanno come Teratipo Drago.

I Dialga e Palkia speciali di questo evento possono essere catturati una sola volta per ogni salvataggio. È comunque possibile partecipare alle Battaglie Raid Teracristal contro questi Pokémon per ottenere altre ricompense se li avete già catturati.

Programma dell’evento:

Da venerdì 8 dicembre 2023 alle 00:00 UTC a giovedì 21 dicembre 2023 alle 23:59 UTC.

Note:

Potete vedere ulteriori dettagli a questo link.

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale sull’evento in Pokémon Scarlatto e Violetto.

Starting Thursday, December 7, 2023, at 4:00 p.m. PST, you’ll be able to face the Legendary Pokémon Dialga and Palkia in #PokemonScarletViolet Tera Raid Battles—and receive the Mythical Pokémon Darkrai via Mystery Gift!

Find out more here ➡️ https://t.co/gR5JDEuFSH pic.twitter.com/cjjS5W1Fjb

— Pokémon (@Pokemon) December 7, 2023