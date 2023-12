TRUST e TEUFEL: idee tech per i regali di Natale

Trust e Teufel hanno fatto una lista di idee per dei regali di Natale tech: dagli accessori per il gaming ai device home&office fino agli speaker e cuffie dal suono Made in Berlin, qui sotto potete vedere le varie proposte.

TRUST

PER I GAMING-LOVERS:

GXT 498W FORTA – Cuffie Gaming per PS5

Una qualità audio talmente alta da riuscire a giocare a occhi chiusi. I potenti driver da 50 mm e l’audio 3D sulla tua console PS5 permettono un’alta qualità del suono. L’archetto regolabile, i padiglioni mobili e i cuscinetti over-ear garantiscono il massimo del comfort anche durante le sessioni di gioco più lunghe. Prezzo di listino: €49,99

Set tastiera e mouse GXT838 AZOR COMBO

Set illuminato gaming di tastiera integrale e mouse con tecnologia anti-ghosting che consente di giocare in modo rapido e preciso: tutto sempre sotto controllo, anche se si premono 8 tasti contemporaneamente. La tastiera è dotata di 12 tasti multimediali ad accesso diretto, che rendono possibile gestire la musica o l’illuminazione a LED della tastiera. È anche possibile riprodurre musica, iniziare una ricerca o cambiare pagina direttamente con i tasti della tastiera. È possibile scegliere la propria velocità preferita tramite il pulsante di selezione DPI (800-3000 DPI), mentre i colori a ciclo continuo conferiranno vivacità alla configurazione gaming! Prezzo di listino: €34,99

Sedia Gaming GXT 708 Ruya

Girevole di 360°, la sedia Ruya è regolabile in altezza con il meccanismo di sollevamento a gas e con lo schienale inclinabile di 90-180°. La solida struttura di base supporta un peso fino a 150 kg e un’altezza fino a 195 cm, per cui questa sedia è pronta ad accoglierti per moltissimo tempo. Il design comodissimo, con due cuscini removibili e regolabili per la schiena e il collo, fa in modo che una volta seduto non ti voglia più alzare. Prezzo di listino: €249,99

GXT 109W FELOX – Mouse da gaming illuminato con velocità regolabile da 200 a 6400 DPI.

Sfrutta al massimo il mouse con i sei pulsanti di Felox, inclusi i due pulsanti laterali e il selettore DPI. Con il lunghissimo cavo da

1,5m del mouse, è possibile giocare con piena libertà di movimento anche appoggiando il PC per terra o sulla scrivania. Prezzo di listino: €14,99

PER L’HOME&OFFICE:

LYRA – Tastiera e mouse wireless con ricevitore – tastiera compatta realizzata per l’85% in plastica riciclata e con un packaging certificato FSC al 100% privo di plastica.

Perfetta per lavorare a casa, in ufficio o in viaggio, è disponibile anche nella versione deskset che include anche un piccolo mouse. Prezzo di listino: € 40,99

Disponibile nei colori: nero, blu, bianco, verde

Mouse ultrasottile wireless ricaricabile PUCK

Mouse wireless ricaricabile con forma minimalista arrotondata e design ultrasottile. Dotato di pulsanti silenziosi che riducono il suono dei clic sui tasti del 90% e garantiscono comfort e tranquillità, per assicurare la massima concentrazione. Disponibile in diverse colorazioni: nero, rosa e blu. Prezzo di listino: €19,99

Sottile borsa per laptop da 16 pollici ecocompatibile Bologna

Realizzata in materiali PET riciclati è disponibile in diverse colorazioni (verde, nero, blu e rosso), il suo scomparto imbottito è ideale per portare il pc e laptop fino a 16 pollici, si adatta ad ogni esigenza. Prezzo di listino: €29,99

Mouse wireless compatto con illuminazione LED a colori cangianti Yvi FX

Mouse wireless perfetto per utilizzo con mano destra e sinistra. Dotato di illuminazione a LED con colori cangianti e microricevitore USB

riponibile. Con rivestimento in gomma migliora la presa e la durata nel tempo e il microricevitore USB riponibile, una volta inserito, offre una portata di 8 metri. Prezzo di listino: €19,99

TEUFEL

MOTIV HOME – Altoparlante potente e versatile, progettato per le feste più travolgenti e i suoni più emozionanti. Grazie alla

batteria integrata, MOTIV HOME funziona fino a 15 ore ovunque – dentro e fuori casa. E se il WiFi non è disponibile, c’è anche la funzoone Bluetooth. Oltre alla riproduzione dalle popolari piattaforme di streaming Tidal e Spotify, nonché riprodurre musica tramite Chromecast o Airplay 2, MOTIV HOME presenta il servizio radio Internet Tune-In. Con un design semplice ed elegante, MOTIV HOME presenta una maniglia integrata con cui può essere spostato in modo semplice e sicuro. Prezzo € 549,99

Se si è alla ricerca, invece, di una cassa portatile piccola, il ROCKSTER GO rappresenta la scelta ideale. Questo speaker è perfetto per chi vuole portare la musica ovunque vada, dal parco alla palestra; infatti, grazie alla sua dimensione compatta e la tracolla, è anche resistente all’acqua. Prezzo €149,99

ZOLA – Le cuffie da gioco ZOLA HD combinano un suono eccezionale e una personalizzazione innovativa. Con driver HD lineari da 40 mm per bassi estremamente profondi e potenti, medi naturali e alti setosi per musica, film e giochi. Le cuffie ZOLA HD sono disponibili in due colori di base e sei set di colori per tantissime combinazioni: dall’intramontabile, al trendy allo stravagante. Adatte per PC, PlayStation, Switch, Xbox, smartphone e tablet, telecomando in linea con controllo del volume e mute, Immersion Over Ear Capsule con imbottitura spessa in tessuto traspirante per un elevato comfort, leggere, adatte per chi porta gli occhiali. Prezzo €129,99

RADIO ONE, la radiosveglia versatile e potente alleata del benessere: accompagna perfettamente il risveglio in modo delicato e graduale, e permette di tenere la fastidiosa luce blu dello smartphone lontana dal comodino, per non disturbare il sonno. Perfetta come sveglia in camera da letto, con il suo grande ed elegante display e i suoi toni delicati e sempre equilibrati garantiti dalla tecnologia Dynamore by Teufel, ma efficiente anche in altre vesti: come speaker compatto per la zona living, per riprodurre brani audio dal cellulare o dal tablet, tramite Bluetooth o sfruttando l’ingresso mini-jack, o come radio FM o DAB+. Prezzo: €169,99

REAL BLUE PRO – Grazie ai driver da 44 mm, le REAL BLUE PRO sperimentano una riproduzione del suono bilanciata, con acuti nitidi e dettagliati e bassi profondi e pieni. La tecnologia Dynamore esclusiva di Teufel – applicata per la prima volta alle cuffie – amplia l’esperienza stereo dando la sensazione di ascoltare il suono attraverso veri diffusori. Grazie alla cancellazione del rumore attiva, regolabile su tre livelli, sarà possibile immergersi completamente nella musica, bloccando i rumori indesiderati e creando un’atmosfera rilassante. Prezzo €349,99

Airy TWS – Con le cuffie Airy TWS la musica può trasformare ogni istante in un’esperienza indimenticabile, immergendosi in una sinfonia di suoni. Le cuffie Airy TWS sono anche estremamente leggere e compatte, rendendole facili da trasportare. Sono fornite di un pratico astuccio di ricarica che consente di riporle in modo sicuro e di ricaricarle durante gli spostamenti. La loro forma ergonomica si adatta comodamente all’orecchio, per un comfort duraturo anche durante lunghe sessioni di ascolto. Prezzo €149,99