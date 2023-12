The Day Before: lo studio Fntastic chiude dopo 4 giorni dal lancio

Fntastic, lo studio di sviluppo di The Day Before, ha chiuso i battenti dopo appena cinque giorni dal lancio del gioco in Early Access. La società ha motivato la chiusura per il fallimento finanziario del gioco, dicendo di non aver più fondi per continuare.

The Day Before è stato lanciato in Early Access per PC via Steam il 7 dicembre, le recensioni sono state fin da subito “per lo più negative”, ed erano stati chiusi anche i server Discord degli sviluppatori. Il gioco sarebbe dovuto rimanere in Accesso Anticipato per sei-otto mesi, ma ora che Fntastic ha chiuso, il futuro è ignoto (così come per il loro altro titolo Propnight). I server rimarranno comunque online per il momento.

Articoli Consigliati Pokémon Scarlatto e Violetto: continuano le Battaglie Raid Teracristal con Dialga e Palkia Rise of the Ronin Anteprima: il Giappone feudale secondo Team Ninja

Di seguito il messaggio completo sulla chiusura di Fntastic:

Oggi annunciamo la chiusura dello studio Fntastic. Purtroppo, The Day Before è fallito finanziariamente e non abbiamo i fondi per continuare. Tutti gli introiti ricevuti sono stati utilizzati per pagare i debiti con i nostri partner.

Abbiamo investito tutti i nostri sforzi, risorse e ore di lavoro nello sviluppo di The Day Before, che è stato il nostro primo grande gioco. Volevamo davvero rilasciare nuove patch per rivelare tutto il potenziale del gioco, ma purtroppo non abbiamo i fondi per continuare il lavoro.

È importante notare che non abbiamo ricevuto denaro dal pubblico durante lo sviluppo di The Day Before; non ci sono stati preordini o campagne di crowdfunding. Abbiamo lavorato instancabilmente per cinque anni, versando il nostro sangue, sudore e lacrime nel gioco.

Al momento, il futuro di The Day Before e di Propnight è sconosciuto, ma i server rimarranno operativi.

Ci scusiamo se non abbiamo soddisfatto le vostre aspettative. Abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere, ma purtroppo abbiamo calcolato male le nostre capacità. Creare giochi è un’impresa incredibilmente impegnativa.

Siamo grati a tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi anni difficili. È stato un viaggio fantastico negli ultimi otto anni.

anni:

2015: Apertura dello studio

2017: Pubblicazione di The Wild Eight

2018: Uscita di Dead Dozen

2018: Uscita di Radiant One

2021: Uscita di Propnight

2023: Uscita di The Day Before

-Fntastic

Qui sotto invece il tweet ufficiale.