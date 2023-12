Metaphor Refantazio: nel nuovo video il director dettaglia archetipi, magia e la libertà di scelta

Metaphor: ReFantazio di Studio Zero, un nuovo gioco di ruolo fantasy del director Katsura Hashino, famoso per Persona 5 , uscirà nell’autunno 2024 . Dopo il recente “Year-End Special Main Cast Gathering SP”, è disponibile un nuovo video “Creator’s Voice” in cui Hashino parla di vari aspetti del titolo. Date un’occhiata qui sotto.

La storia è ambientata in un mondo in cui esiste la magia, ma le persone devono utilizzare un “pezzo speciale di equipaggiamento” per sfruttarla, classificato come Archetipi. La storia ruota attorno a un regno in cui il re e il suo erede sono stati uccisi. Il processo inizia per incoronare un nuovo re, con il giocatore che viene coinvolto e cerca di guadagnare la popolarità delle masse. Sebbene il tempo sia limitato, è possibile affrontare gli eventi più importanti nell’ordine che si preferisce. Di seguito la dichiarazione del director Hashino:

Per trasformare le persone che incontri in sostenitori, devi combattere diverse battaglie. L’idea è quella di seguire la trama principale e goderti il ​​modo in cui ti lasci chiederti cosa potrebbe succedere dopo. Ma in termini di tempo che intercorre tra questi eventi importanti, la strategia che scegli e l’ordine in cui fare le cose sono lasciati al giocatore. Immagino che ti metta in una situazione in cui stai giocando e non sei sicuro di quale sia la risposta corretta, ma in senso positivo. Un esempio è dover completare un dungeon essenziale e potresti attraversarlo di corsa o completare altre missioni per salire di livello prima. “Non so come descriverlo, ma puoi esprimere giudizi mentre giochi, considerando la difficoltà di ogni missione o il senso di pericolo che provi e sentirai un senso di realizzazione per averla completata sulla base di tali valutazioni. Una delle principali attrazioni di questo gioco è che prende la maggior parte della serie Persona fino ad oggi, che è progredita secondo un programma, e la adatta in modo che corrisponda perfettamente alla trama di quest’opera e al sistema di viaggio che abbiamo creato.

Metaphor Refantazio verrà lanciato durante l’autunno 2024 per PS4, PS5, PC e Xbox Series X/S.