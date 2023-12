PlayStation 5 Pro: sono trapelate le specifiche e altre informazioni sono in arrivo, rumor

on la PS5 che si trova nel mezzo del ciclo tradizionale delle console, Sony dovrebbe presto svelare il suo aggiornamento di metà generazione, tipicamente denominato PlayStation 5 Pro. Tom Henderson di Insider Gaming, tuttavia, ritiene che non solo le specifiche complete di PS5 Pro trapeleranno presto, ma anche che Sony stessa si aspetta che ciò accada questo mese.

Un utente anonimo su ResetEra afferma di avere specifiche dettagliate di PS5 Pro , inclusi dettagli tecnici su un nuovo chip soprannominato Viola, nonché il fatto che conterrà 16 GB di memoria GDDR6 con una larghezza di banda di memoria superiore a quella vista su PS5 Pro. La fuga di notizie afferma inoltre che la PlayStation 5 Pro avrà il nome in codice di sviluppo di Project Trinity a causa della sua attenzione su tre caratteristiche principali: archiviazione veloce, ray tracing accelerato e upscaling. La fuga di notizie indica anche una rivelazione di settembre 2024 per PS5 Pro. Di seguito le specifiche dettagliate:

Can't comment on other peoples leaks because I don't know.

Internally, Sony is expecting full specs to leak this month because of dev ket distribution to 3rd party studios. https://t.co/sJ9x4OGjtQ

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 11, 2023